Il grande flop di Ilary Blasi: “Ascolti disastrosi, ecco come ho reagito”

La grande forza di Ilary Blasi risiede nella sua spontaneità, che le ha permesso di conquistare un vasto pubblico, rendendola diversa da molte colleghe che tendono a prendersi troppo sul serio. Nella sua carriera, ha riscosso numerosi successi, come le prime due edizioni del Grande Fratello Vip e il programma “Le Iene”, ma ha anche sperimentato insuccessi e un famoso flop, “Star In The Star”, che è rimasto nella memoria degli appassionati di trash televisivo. In un’intervista con BSMT, Ilary ha condiviso la sua reazione agli ascolti molto bassi del programma.

Ilary ha spiegato che non ha un vero e proprio “stile” di conduzione, poiché si sente sempre come se fosse a casa, sul divano, a commentare liberamente senza seguire una tecnica specifica. Sebbene sia importante il riscontro degli ascolti, non è qualcosa che controlla costantemente, e in passato ha fatto molti programmi che non hanno avuto una buona risposta dal pubblico, ma ricorda ogni esperienza con affetto. Ha citato “Star In The Star” come un programma dal quale si è divertita molto, nonostante i risultati di ascolto siano stati scarsi.

Riguardo allo share, ha raccontato di un episodio in cui il suo programma raggiunse quasi l’11% di share, suscitando preoccupazione nel suo team. Lei, però, ha risposto con leggerezza, affermando che alla fine avevano fatto “zeppetti”, un riferimento scherzoso al gioco della tombola.

In merito alle critiche ricevute, Ilary ha affermato che non le pesa affatto e che a volte trova anche divertenti le osservazioni negative, riconoscendo che in certi casi possono contenere un fondo di verità. Quindi, per lei, riderne è una reazione naturale. Ha anche accennato alla difficoltà di consigliare altri colleghi a prendere le critiche con leggerezza, sottolineando che chi ha un atteggiamento negativo non può semplicemente cambiarlo.

La personalità di Ilary Blasi, la sua autenticità e il suo approccio rilassato rendono impossibile non apprezzarla, nonostante le critiche o i flop nel suo percorso professionale.