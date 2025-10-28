Il gran finale di This Is Me con Gerry Scotti in Italia

Silvia Toffanin si prepara a concludere in bellezza la trilogia del suo show “This Is Me”. Il finale, previsto per domani in prima serata su Canale 5, promette di essere spettacolare e ricco di sorprese. Secondo quanto riportato, andrà in onda una versione Vip della “Ruota della Fortuna”, condotta da Gerry Scotti e accompagnata da vari ospiti.

Il programma prevede un mix di gioco e intrattenimento, con Vincenzo De Lucia pronto a strappare sorrisi grazie alle sue celebri imitazioni. La puntata finale vedrà protagonisti nomi noti dello spettacolo, della musica e dello sport, tra cui Fiorella Mannoia, Federica Pellegrini, Loredana Bertè con Alberto Urso, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero e Samira Lui.

Questo viaggio esplorerà le carriere e le vite personali dei protagonisti, approfittando dello stile empatico e intimo che contraddistingue la Toffanin. Ogni ospite racconterà aneddoti e successi, creando un omaggio alla cultura pop italiana.

Come nelle precedenti puntate, “This Is Me” promette momenti emozionanti e sorprendenti. Tuttavia, il clima di festa previsto per questo speciale avrà un sapore divertente, quasi da varietà anni ’90, mentre i grandi campioni si racconteranno tra risate e colpi di scena. Inoltre, si prevede che la “Ruota della Fortuna Vip” sia uno dei momenti più divertenti della serata, grazie a Gerry Scotti che coinvolgerà i suoi amici del mondo dello spettacolo con battute e quiz. Infine, Vincenzo De Lucia sarà presente con la sua inconfondibile imitazione di Silvia Toffanin.