20.5 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Gossip

Il gran finale di This Is Me con Gerry Scotti in Italia

Da stranotizie
Il gran finale di This Is Me con Gerry Scotti in Italia

Silvia Toffanin si prepara a concludere in bellezza la trilogia del suo show “This Is Me”. Il finale, previsto per domani in prima serata su Canale 5, promette di essere spettacolare e ricco di sorprese. Secondo quanto riportato, andrà in onda una versione Vip della “Ruota della Fortuna”, condotta da Gerry Scotti e accompagnata da vari ospiti.

Il programma prevede un mix di gioco e intrattenimento, con Vincenzo De Lucia pronto a strappare sorrisi grazie alle sue celebri imitazioni. La puntata finale vedrà protagonisti nomi noti dello spettacolo, della musica e dello sport, tra cui Fiorella Mannoia, Federica Pellegrini, Loredana Bertè con Alberto Urso, Il Volo, Al Bano, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero e Samira Lui.

Questo viaggio esplorerà le carriere e le vite personali dei protagonisti, approfittando dello stile empatico e intimo che contraddistingue la Toffanin. Ogni ospite racconterà aneddoti e successi, creando un omaggio alla cultura pop italiana.

Come nelle precedenti puntate, “This Is Me” promette momenti emozionanti e sorprendenti. Tuttavia, il clima di festa previsto per questo speciale avrà un sapore divertente, quasi da varietà anni ’90, mentre i grandi campioni si racconteranno tra risate e colpi di scena. Inoltre, si prevede che la “Ruota della Fortuna Vip” sia uno dei momenti più divertenti della serata, grazie a Gerry Scotti che coinvolgerà i suoi amici del mondo dello spettacolo con battute e quiz. Infine, Vincenzo De Lucia sarà presente con la sua inconfondibile imitazione di Silvia Toffanin.

Articolo precedente
Conerobus in crisi: i sindacati chiedono trasparenza e sostegno
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.