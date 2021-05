Dieci letti e dieci monitor di terapia intensiva per un valore complessivo di 307.000 dollari. E’ il frutto della donazione del governo degli Stati Uniti d’America, attraverso la sua agenzia per lo sviluppo internazionale (Usaid) all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina alla presenza, tra gli altri, del console generale degli stati uniti a Milano, Robert s.Needham, e del presidente della regione Liguria, Giovanni Toti.

“Gli Stati Uniti sono orgogliosi di essere partner del popolo e del governo italiano nella risposta alla pandemia- afferma Needham- questa donazione al Gaslini rafforza la capacità dell’ospedale e di Genova di rispondere alla crisi di questo momento e di affrontare future minacce alla salute pubblica. Con la cooperazione e la determinazione di tutti, fermeremo la pandemia di Covid”.

La donazione rientra nell’ambito del pacchetto di aiuti da 60 milioni di dollari stanziati dal governo statunitense per l’Italia, nell’obiettivo condiviso di contenere gli effetti della pandemia attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie, l’assistenza a famiglie in difficoltà economiche, l’accelerazione della produzione da parte del settore privato e la distribuzione di apparecchiature medicinali salvavita, la cooperazione con governi, ong locali e organizzazioni multilaterali per il miglioramento delle risposte globali alle minacce delle malattie contagiose. La donazione fa parte di un gruppo di donazioni simili di apparecchiature per la terapia intensiva consegnate ad altri ospedali in Italia.