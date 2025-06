Il Governo Tradisce: Nuovo Rinvio per Stop ai Circhi con Animali

Il ministro Alessandro Giuli ha deluso le aspettative annunciando, in diretta, che il decreto per fermare l’uso degli animali nei circhi non sarà approvato. Il governo, invece, propone un disegno di legge per prorogare il divieto al 31 dicembre 2026, continuando così a prolungare la sofferenza di circa 2.000 animali nei circhi italiani.

Nonostante le pressioni delle associazioni animaliste, come la Lav, e dell’opinione pubblica contraria al maltrattamento degli animali, il governo ha ignorato le richieste di riforma. I recenti casi di presunti maltrattamenti, come quelli denunciati nel circo Medini, hanno ulteriormente alimentato le polemiche. A oggi, è nei cassetti la proposta di legge del Movimento 5 Stelle, che prevedeva sanzioni per chi non rispettava il divieto e reinserimento professionale per i domatori.

Gianluca Felicetti, presidente della Lav, ha definito sconcertante il comportamento del governo, che ha rimandato più volte la scadenza per l’approvazione del divieto, la cui prima data era il 18 febbraio 2023. Il Consiglio dei ministri ha ignorato le richieste di molti italiani, incluse le 240.000 firme raccolte in una petizione, e le posizioni favorevoli espresse da vari enti e amministrazioni locali.

Recentemente, il centrodestra ha celebrato l’approvazione di una legge contro i maltrattamenti sugli animali, considerata però un’occasione mancata. Questo nuovo rinvio evidenzia l’indifferenza del governo nei confronti del benessere animale, alla luce di ulteriori riforme in materia di caccia in preparazione. La lav ha annunciato che il disegno di legge andrà ora in Parlamento, dove ci si aspetta un rifiuto unanime da parte dei rappresentanti politici.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilfattoquotidiano.it