Il Governo più antifascista di sempre

Il “caffè” di Massimo Gramellini, pubblicato sul Corriere della Sera, affronta i recenti disagi nei trasporti ferroviari tra le stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina, dove un guasto ha causato la cancellazione di oltre 100 treni. Gramellini ironizza sulla situazione facendo riferimento a Benito Mussolini, citando frasi celebri riguardanti l’efficienza dei treni sotto il regime fascista per criticare l’attuale governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Il riferimento a Mussolini serve a sottolineare l’inadeguatezza dei servizi, considerando che da tempo in Italia si discutono i ritardi ferroviari con battute come quelle di Massimo Troisi nel film “Le vie del Signore sono finite”.

Il giornalista si chiede se, vista la famosa puntualità dei treni ai tempi di Mussolini, il governo Meloni non sia il “più antifascista della storia”. Questo commento arriva nel contesto di un governo frequentemente accusato di avere legami con il passato fascista. Nonostante i richiami alla storia, Meloni ha affrontato le critiche riguardanti la sua posizione sull’antifascismo, evitando di dichiararsi chiaramente antifascista in diverse occasioni, suscitando così polemiche e reazioni particolari da parte dell’opposizione e di gruppi come l’ANPI.

Il guasto del 2 ottobre è stato causato dall’errore di un operaio, che ha piantato un chiodo su un cavo, e ha portato a un grave caos nelle due stazioni romane. I passeggeri, confusi e frustrati, si sono trovati a fronteggiare una situazione caotica, con treni soppressi e reti sovraffollate. Inoltre, a complicare ulteriormente il problema vi è stato un malfunzionamento nei sistemi di allerta che non hanno funzionato dopo il guasto.

Questo evento non solo ha messo in evidenza le fragilità del servizio ferroviario, ma ha anche riacceso le discussioni politiche riguardanti la gestione attuale del governo, in relazione a un argomento sensibile come quello dei trasporti, che continua a generare aspre polemiche in un contesto di riflessione sulla storia italiana e sulle sue connessioni con il presente.