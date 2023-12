Il Governo Meloni non vorrebbe Barbara d’Urso in Rai: l’ultima indiscrezione

A distanza di 48 ore dall’indiscrezione che avrebbe visto Barbara d’Urso sbarcare in Rai in un programma creato su misura per lei e che sarebbe dovuto andare in onda al posto di quello di Francesca Fialdini, è arrivata oggi un’altra indiscrezione che sostiene esattamente l’opposto. E per dovere di cronaca riporto pure questa.

Se la prima notizia è stata data dalla testata giornalistica Oggi, la seconda è un rumor del portale TvBlog. Secondo quest’ultimo, infatti, “fino a quando sarà in carica questa governance” Barbara d’Urso non sarà in Rai. Insomma, Tele-Meloni (così qualcuno ha rinominato la nuova Rai) non avrebbe intenzione di accogliere l’ex volto di Canale 5 nella propria squadra.

“Pare infatti” – si legge su TvBlog – “Secondo quanto apprendiamo, che il destino televisivo dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5, almeno fino a quando sarà in carica questa governance, non sarà in Rai. I palinsesti della prossima stagione televisiva verranno confezionati ancora da questi dirigenti e ad oggi pare davvero che non ci sia nessuna intenzione da parte di questa Rai di ingaggiare Barbara d’Urso per la prossima stagione televisiva”.

Barbara d’Urso, dove la vedremo nel 2024?

Quale delle due indiscrezioni si rivelerà veritiera? Rai a parte, il futuro televisivo di Barbara d’Urso potrebbe essere anche su La7, Tv8 o nel gruppo Warner Bros Discovery.

Nel dubbio, al momento lei si gode la famiglia insieme ai figli, la nuora e la nipotina. Il suo contratto di esclusiva con Mediaset scade domani 31 dicembre; dal 1^ gennaio 2024 sarà libera di andare in qualsiasi emittente televisiva per ospitate e interviste. Chi si aggiudicherà la prima?

Ancora famiglia 💫 Berta e la mia piccolina ❤️ #amoreinfinito pic.twitter.com/TjztvUqbon — Barbara d’Urso ♥️ (@carmelitadurso) December 26, 2023