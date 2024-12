Il governo mantiene il consenso nel 2024, Meloni guida la classifica dei leader

Il governo italiano, guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha raggiunto la fine del 2024 con una tenuta sostanziale dei consensi, come evidenziato dal rapporto Human Index di Vis Factor e Emg. Meloni è il leader politico più apprezzato dagli italiani, seguita dal vicepremier Antonio Tajani, che ha registrato un incremento significativo di gradimento rispetto al 2023.

Secondo le intenzioni di voto rilevate dall’Human Index, la coalizione di centrodestra mostra una situazione sana dopo due anni di governo. Fratelli d’Italia è al 28,7% (+1,2%), Forza Italia al 10% (+1,3%), mentre la Lega scende all’8,8% (-2,7%). Nel centrosinistra, il Partito Democratico sale al 23,7% (+2,5%), mentre il Movimento 5 Stelle subisce una perdita consistente, attestandosi al 10,5% (-5,4%). Sinistra italiana e Verdi fanno un balzo significativo al 6,5% (+3,4%).

Giorgia Meloni ha chiuso l’anno con un gradimento del 41,6%, mentre Tajani segue con il 35,1%, il quale è il leader con la crescita maggiore rispetto all’anno precedente. Elly Schlein è al 31,9%, Matteo Salvini al 26,9% e Giuseppe Conte al 26,3%, quest’ultimo in calo di tre posizioni.

Nel governo, Tajani detiene il grado di gradimento più alto tra i ministri. Seguono Guido Crosetto (Difesa) con 33,9%, Matteo Piantedosi (Interno) con 31,1%, Gilberto Pichetto (Ambiente) con 29,6% e Carlo Nordio (Giustizia) con 29,4%.

A livello regionale, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è il più apprezzato con il 68,6%, seguito da Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) con 63,1% e Vincenzo De Luca (Campania) con 56,4%, unico rappresentante del Sud in top five.

Il rapporto Human Index analizza anche le conversazioni sui social, evidenziando le preoccupazioni maggiori degli italiani riguardo a economia, lavoro, sanità, ambiente e immigrazione, con percentuali significative di sentiment negativo verso ambiente e sanità.

Tiberio Brunetti di Vis Factor sottolinea che la stabilità del governo, l’assenza di gravi errori e la dispersione dell’opposizione hanno contribuito a questi risultati. Forza Italia, sotto la guida di Tajani, continua a crescere, mentre il centrodestra non mostra segni di una forte alternanza politica. La vera sfida per Meloni sarà lanciare provvedimenti incisivi per affrontare la pressione fiscale, migliorare i salari e rendere più efficiente il sistema sanitario.