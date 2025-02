Il governo intraprenderà azioni legali contro chi lo ha accusato di spiare i giornalisti

Il governo italiano ha annunciato l’intenzione di intraprendere azioni legali contro coloro che lo hanno accusato di spiatura nei confronti dei giornalisti. Durante un intervento alla Camera, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha sottolineato che il governo non ha mai spiato giornalisti, affermando invece di averli “portati in salvo”. Ciriani ha risposto a interrogazioni del Pd e del Movimento 5 Stelle riguardo alle iniziative del governo a tutela della libertà di comunicazione, in particolare in relazione all’uso di software spia ai danni di giornalisti e attivisti.

Il ministro ha spiegato che i servizi segreti italiani, come quelli di altre nazioni, utilizzano strumenti forniti da aziende specializzate, come Paragon Solutions, per combattere il terrorismo e la criminalità, sostenendo che tali operazioni sono eseguite nel rispetto della Costituzione e delle leggi italiane, in particolare della legge 124 del 2007, che tutela i giornalisti. Inoltre, ha assicurato che tutti i sistemi operativi per la sicurezza nazionale sono pienamente funzionanti e nessun contratto con l’intelligence è stato rescisso.

Ciriani ha evidenziato anche la disponibilità del governo ad aggiornare la legislazione esistente se necessario, mentre l’autorità giudiziaria è responsabile per l’accertamento delle vulnerabilità sollevate. Ha confermato che il direttore dell’Aise ha già fornito chiarimenti al Copasir, e ulteriori audizioni saranno disponibili nelle prossime settimane se richieste.