Il governo giapponese chiede ad Apple 92 milioni di euro

Le autorità giapponesi hanno chiesto ad Apple un risarcimento di circa 92 milioni di euro, in quanto l’azienda avrebbe calcolato in modo errato l’esenzione dalle imposte vendendo prodotti a clienti stranieri in Giappone. Il quotidiano Nikkei riporta che lo scorso giugno Apple aveva già interrotto la sua politica tax free in Giappone, visto che gli acquirenti stranieri compravano in massa tra iPhone e altro hardware. L’incasso nell’anno fiscale di Apple in Giappone è stato molto proficuo, l’equivalente di 24,5 miliardi di euro. Il problema avrebbe a che fare con il fatto che sebbene la legge giapponese preveda l’esenzione delle tasse per chi compra nel Paese rimanendovi per meno di sei mesi, ma questo non include i rivenditori terzi. Negli scorsi mesi invece venivano acquistate negli Apple Store ufficiali lotti da centinaia di iPhone e non solo, probabilmente acquistati da rivenditori stranieri che in questo modo aggiravano le tasse.