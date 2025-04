Il governo esclude l’esercizio del golden power nell’operazione Bper-Banca Popolare di Sondrio: la scelta di Meloni

Il governo Meloni ha deciso di non attivare i poteri speciali, il “golden power”, sull’offerta pubblica di scambio (ops) di Bper per la Banca Popolare di Sondrio, del valore di 4,3 miliardi di euro. L’obiettivo di Bper è acquisire almeno il 50% del capitale della banca valtellinese, ma è aperta anche a una soglia minima del 35%. L’offerta è stata approvata senza condizioni, contrariamente a quanto avvenuto per l’ops di Unicredit su Banco Bpm, dove erano state imposte restrizioni.

Le azioni della Banca Popolare di Sondrio sono state valutate intorno ai 9,53 euro, leggermente sotto le quotazioni attuali. Se Bper riuscisse a raggiungere il 90% del capitale, sarebbe intenzionata a portare la banca fuori dalla Borsa. Le diverse posizioni del governo sulle operazioni bancarie hanno generato tensioni politiche, con Forza Italia che ha messo in dubbio la legittimità dell’intervento e con Fratelli d’Italia che ha sostenuto il golden power come misura di protezione per risparmiatori e sistema bancario.

Il Partito Democratico ha criticato l’operazione, considerandola ingerenza ingiustificata in una fusione tra banche italiane e un freno alla concorrenza. In un contesto simile, Mps ha lanciato un’offerta pubblica per acquisire Mediobanca, ma il governo ha posto condizioni, come l’uscita di Unicredit dalla Russia e la stabilità della rete di sportelli per cinque anni. Unicredit ha espresso preoccupazioni riguardo alla chiarezza delle condizioni imposte.