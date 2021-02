Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, ha parlato del prossimo Festival di Sanremo 2021 dopo l’ordinanza che rende la Città dei Fiori zona rossa.

Non si placano le polemiche sul Festival di Sanremo 2021. Dopo l’istituzione della zona rossa in Ponente voluta dal presidente ligure Giovanni Toti, che coinvolge la stessa Città dei Fiori, qualcuno ha provato a chiedere nuovamente il rinvio del Festival, confermato ormai da diverse settimane dal 2 al 6 marzo. Ad allontanare ogni voce di un possibile slittamento ès tato però lo stesso Governatore: “Perché Sanremo è Sanremo e certe polemiche non sono niente“.

Sanremo 2021, il governatore Toti nega il rinvio

Dopo il tanto clamore mediatico dall’istituzione della zona rossa a Sanremo, il presidente della Regione ha voluto chiarire che questa misura non è incompatibile con lo svolgimento della manifestazione.

Sanremo

Queste le sue parole, riportate in un lungo post sui social: “Oltre al fatto che non vi è emergenza negli ospedali e la città è interessata solo in minima parte dalla nuova ordinanza, bisogna anche specificare, per chi non sa o fa finta di non ricordarlo, che il Festival si svolgerà come se l’Ariston fosse uno studio televisivo, senza pubblico in sala, con misure di sicurezza e di profilassi approvate dal Comitato Tecnico Scientifico, che prevede il minimo del personale interessato ai lavori e nessuna forma di assembramento o di rischio per la città“.

Sanremo 2021: nessun rischio per la città

Nonostante lo show stia andando avanti, molti cittadini di Sanremo temono una nuova ondata di contagi causata dal movimento generato dal Festival. Tuttavia, Toti ha tenuto a rassicurare tutti, ricordando che la kermesse è una vetrina eccezionale che porta visibilità e lavoro alla Liguria e non sarebbe giusto rinunciarci.

Il messaggio del governatore è di assoluto ottimismo: “Perché non iniziare a pensare positivo? Smettiamo di fare polemica su tutto e di polarizzare ogni argomento. Il Festival di Sanremo si può fare? Gli esperti hanno detto sì. E allora facciamolo! Sono certo che milioni di italiani lo guarderanno e trascorreranno ore piacevoli, nonostante il momento difficile“. Ecco il post di Toti: