Il gossip sulla selezione del Nobel in Norvegia svelato

Ogni anno, dal 1901, la commissione del Nobel si riunisce in segreto per decidere il vincitore del Premio Nobel per la Pace, senza mai rivelare quando si svolge la deliberazione e senza consentire ai giornalisti di assistere all’incontro finale – fino ad ora. Quest’anno, per la prima volta nella storia dell’award, la BBC e la televisione norvegese hanno avuto accesso alle discussioni della commissione.

Il presidente della commissione, Jorgen Watne Frydnes, ha dichiarato che i membri discutono animatamente e cercano sempre di raggiungere una decisione consensuale. La commissione norvegese, composta da ex membri del parlamento, è molto gelosa della propria indipendenza, ma ogni membro ha opinioni forti.

Quest’anno, la decisione potrebbe essere influenzata anche dalla campagna del governo americano. Donald Trump, che è stato nominato, potrebbe trovarsi in difficoltà nel scoprire chi lo ha nominato e chi sono gli altri candidati, poiché i documenti restano riservati per cinquant’anni.

Mentre i membri della commissione si preparano ad annunciare il vincitore del premio, l’attenzione rimane concentrata sul processo di selezione, che trae la sua importanza dalla storicità e dalla riservatezza che l’hanno sempre contraddistinta.