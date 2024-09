Il gol di Dovbyk non basta

La Roma inizia la sua avventura in Europa League con un pareggio 1-1 contro l’Athletic Bilbao. I giallorossi passano in vantaggio al 32′ grazie a Dovbyk, ma subiscono il gol del pareggio all’85’ da Aitor Paredes, che delude i 60.000 tifosi presenti allo stadio Olimpico. Nella prossima partita, la Roma giocherà in trasferta contro l’Elfsborg, mentre l’Athletic affronterà in casa l’AZ Alkmaar.

La partita inizia con un clima di contestazione verso Daniele De Rossi, esonerato dalla proprietà della Roma, con i tifosi che si astengono dal cantare per i primi quindici minuti. L’Athletic Bilbao si dimostra subito pericoloso con Gorka, la cui conclusione va sul lato esterno della rete. Al 12′, Inaki Williams ha un’opportunità, ma il suo tiro finisce alto. Dopo il periodo di silenzio, la curva espone uno striscione in sostegno a De Rossi, sottolineando il legame dei tifosi con l’ex tecnico.

La Roma inizia a crescere nel gioco e, al 30′, realizza il gol dell’1-0 grazie a un’azione ben orchestrata, dove Dybala serve Dovbyk, il quale segna di testa. Nel finale del primo tempo, ci sono i primi ammoniti, Koné e Gorosabel, mentre la Roma chiude la frazione in vantaggio.

Nel secondo tempo, il tecnico della Roma, Juric, sostituisce Dybala con Soulé. L’Athletic cerca di reagire, ma le conclusioni dalla distanza risultano inoffensive. Al 9′, Soulé si crea una buona occasione ma Agirrezabala respinge il tiro. L’allenatore basco effettua cambi, inserendo Williams e Herrera, mentre la Roma continua a gestire il vantaggio.

Al 22′, Dovbyk ha un’altra chance ma è in fuorigioco. Nel passaggio alla fase finale della partita, la Roma subisce pressioni e l’Athletic prova a trovare il pareggio. Inaki Williams sfiora il gol al 30′ ma manda il pallone oltre la traversa. Finalmente, al 40′, Aitor Paredes segna il gol del pareggio per l’Athletic, approfittando di un assist di Unai Nunez, fissando il punteggio sull’1-1 finale. La Roma si prepara ora per la prossima sfida, cercando di migliorare nel cammino europeo.