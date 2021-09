Non sono bastate le concessioni e le buone intenzioni: il giudice Yvonne Gonzalez-Rogers dato ragione a Epic Games. Con un’ingiunzione permanente ha imposto ad Apple di consentire l’uso di altri sistemi di pagamento nelle app, che permetterebbero agli sviluppatori di aggirare la percentuale che l’azienda di Cupertino incassa per i pagamenti in-app.

Era esattamente quanto richiedeva Epic, che ha dato il via alla battaglia legale contro Apple nell’agosto 2020, quando ha informato i giocatori di Fortnite su iOS e Android che avrebbero ricevuto uno sconto sui beni in-game se avessero utilizzato la propria piattaforma di pagamento, alternativa a quelle di Apple e Google. Entrambi i produttori hanno rimosso Fortnite dai loro app store, ed Epic ha fatto causa ad entrambi. Il caso Apple è andato a processo a maggio.

Nella sentenza completa, il giudice Gonzalez-Rogers ha spiegato la sua opinione in modo più dettagliato. “La corte non può concludere che Apple sia un monopolista secondo le leggi antitrust federali o statali”, scrive nella sentenza. “Ciononostante, il processo ha dimostrato che Apple si sta impegnando in una condotta anticoncorrenziale in contrasto con le leggi sulla concorrenza della California”.

La sentenza avrà un impatto significativo anche fuori dal mondo Apple. Google sta già affrontando una causa simile da Epic Games, mentre limitazionie regolamentazioni al modello degli app sstore sono allo studio in diversi Paesi, come la Corea del Sud.