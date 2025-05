Il Giro d’Italia in un Fritto 2025: vince Alessandro Santilli di Frumentario

Alessandro Santilli di Frumentario a Roma ha vinto il contest “Il Giro d’Italia in un Fritto 2025” con il suo Saltimbocca alla Romana, presentando un fagottino di straccetti di manzo impanato e montato su uno stecco. Questa interpretazione di un classico della cucina romana ricorda il gelato croccante, trasformando una ricetta tradizionale in un fritto da passeggio.

L’evento è stato ideato e promosso da 50 Top Italy in collaborazione con Oleificio Zucchi e si è svolto a Milano presso il Ristorante Nabucco, un punto di riferimento per il pubblico milanese e per gli ospiti stranieri. La giuria, composta dai curatori di 50 Top Italy, dai rappresentanti aziendali di Oleificio Zucchi, da Antonio Pappalardo, maestro pizzaiolo de La Cascina dei Sapori, e da Raimo Chiacchiera, Executive Chef Fedegroup, ha premiato anche due concorrenti al secondo posto a pari merito.

I secondi classificati sono stati Eric Dalla Battista di La Colombara a Rivoli Veronese, che ha presentato “La forza del tempo” in Valpolicella, e Vincenzo Nicotra di Scirocco Sicilian Fish Lab a Catania, che ha preparato “Sarda a Mare”. Entrambi i piatti hanno mostrato un’eccellente creatività e una profonda connessione con le tradizioni culinarie locali. Questa competizione ha messo in luce il talento e l’innovazione degli chef italiani, celebrando la ricchezza della cucina nazionale in modo originale e contemporaneo.