Il giro di nera: cronaca e teatro al Campania Libri Festival

Il giro di nera: cronaca e teatro al Campania Libri Festival

La cronaca nera è al centro di un evento speciale che si terrà al Palazzo Reale di Napoli. “Il giro di nera – live – Una stand up tragedy”, un progetto ideato e condotto da Salvatore “Salgar” Garzillo, avrà luogo il 3 ottobre alle 21, in collaborazione con COMICON.

Garzillo, che da oltre 15 anni segue la cronaca nera per Ansa a Milano, utilizza un approccio unico per raccontare i fatti di sangue, unendo scrittura e illustrazione. Il suo lavoro è caratterizzato da un incontro quotidiano con le fonti per reperire notizie e approfondire i casi. In questo episodio, si affronterà l’omicidio di Giulia Tramontano e il processo successivo.

Insieme a lui ci sarà Luca Barcellona, calligrafo e ricercatore musicale, che contribuirà all’evento selezionando vinili adatti a ogni storia. L’incontro si propone di esaminare la distinzione tra il funzionamento della legge e come essa viene narrata nei media.

L’evento è gratuito, ma è necessaria una prenotazione sul sito di Campania Libri Festival. Questo incontro rappresenta un’opportunità per immergersi in un racconto che esplora le sfumature della cronaca nera attraverso una cornice originale e coinvolgente.

