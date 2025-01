L’apertura delle "Porte Sante" nelle basiliche papali di Roma segna l’inizio del Giubileo 2025, un evento atteso dalla comunità cattolica mondiale. Questa occasione offre a pellegrini e turisti la possibilità di riscoprire la spiritualità e la bellezza della città eterna. Tra le esperienze più significative del Giubileo, emerge il Giro delle Sette Chiese, un percorso devoto che combina fede, storia e cultura, istituito nel XVI secolo da San Filippo Neri, "Apostolo di Roma". L’itinerario originario comprende sette basiliche principali, simbolo della fede e della storia romana.

Durante il Giubileo 2025, il Giro delle Sette Chiese avrà un significato ancor più profondo, fungendo da opportunità di riflessione sul messaggio di misericordia e riconciliazione. Le basiliche incluse nel percorso sono:

San Pietro in Vaticano: Punto di partenza, qui i pellegrini ammiranano la cupola di Michelangelo e la tomba di San Pietro. San Paolo fuori le Mura: Costruita nel IV secolo, ospita la tomba di San Paolo Apostolo, rinomata per il suo stile paleocristiano e mosaici bizantini. San Giovanni in Laterano: Cattedrale di Roma e "Madre di tutte le Chiese", fu fondata da Costantino e vicino si trova la Scala Santa, percorso presunto di Gesù. Santa Maria Maggiore: Famosa per i mosaici paleocristiani e per la sua devozione alla Vergine Maria, la basilica celebra una leggenda legata a una miracolosa nevicata. San Lorenzo fuori le Mura: Edificata nel IV secolo accanto al Cimitero Monumentale del Verano, conserva mosaici storici e la tomba di San Lorenzo. Santa Croce in Gerusalemme: Questa basilica custodisce reliquie della Passione di Cristo, portate da Gerusalemme da Elena, madre di Costantino. San Sebastiano fuori le Mura: Situata lungo la Via Appia Antica, è nota per le catacombe sotto la basilica, utilizzate come sepoltura e rifugio durante le persecuzioni.

Il Giro delle Sette Chiese non è solo un cammino religioso, ma anche un viaggio attraverso le straordinarie bellezze artistiche di Roma. Con l’afflusso previsto di pellegrini, è consigliabile pianificare in anticipo il percorso. Le basiliche offriranno eventi culturali e mostre per arricchire ulteriormente l’esperienza. Questo itinerario rappresenta un’opportunità unica di riflessione sulla fede, la comunità e la riconciliazione nella bellezza di Roma, proponendo una pausa dalla superficialità del mondo contemporaneo.