Questo ottobre, ARTEVENTO, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo, si svolgerà dal 11 al 22 ottobre nel Parco del Delta del Po, inaugurando la seconda edizione dello spin-off autunnale “One Sky One World – Festival degli Aquiloni per la Pace”. Il festival culmina il 44esimo anno di attività con un programma ricco di eventi per adulti e bambini.

Il Magazzino del Sale di Cervia ospiterà una mostra inedita intitolata “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni – speciale Giappone”, che mette in evidenza aquiloni giapponesi antichi e contemporanei. Questo evento è patrocinato dal Ministero della Cultura e dall’Istituto Giapponese della Cultura in Italia, e celebra il gemellaggio tra il Museo dell’Aquilone di Cervia e il Tako no Hakubutsukan di Tokyo. La mostra presenta anche due importanti novità, che sottolineano il ruolo di Artevento nella salvaguardia della cultura degli aquiloni: una donazione di oltre 20 opere della Japan Kite Association e l’acquisizione del koryu dako musicale da Nagoya, un aquilone tradizionale imperdibile.

L’esposizione illustra l’antica arte giapponese del volo degli aquiloni, approfondendo la storia, i materiali e la filosofia di questa pratica preziosa. Saranno esposti due grandi aquiloni edo della collezione Nagata e opere giovanili in miniatura del maestro Makoto Oyhe. La mostra non solo rende omaggio alla tradizione degli aquiloni del Giappone, ma promuove anche la sostenibilità ambientale, in linea con le nuove partnership di ARTEVENTO.

L’inaugurazione della mostra avverrà l’11 ottobre, un giorno che coincide con la giornata mondiale One Sky One World, invitando il pubblico a unirsi in una mobilitazione creativa dedicata all’aquilone, simbolo di libertà e pace. Tra le attrazioni della manifestazione, spicca la Parata per la Pace, organizzata in collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi.

Per ulteriori informazioni su visite guidate e laboratori, gli interessati possono visitare il sito web ufficiale di ARTEVENTO. L’ingresso alla mostra è gratuito, offrendo a tutti la possibilità di esplorare e celebrare l’affascinante mondo degli aquiloni giapponesi.