Venerdì 11 ottobre 2024, alle ore 18.00, si inaugura presso il Magazzino del Sale di Cervia una mostra dedicata agli aquiloni giapponesi, intitolata “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni – speciale Giappone”. L’evento, patrocinato dal Ministero della Cultura e dall’Istituto Giapponese della Cultura in Italia, si inserisce nel contesto del festival Artevento, che promuove l’aquilone come patrimonio immateriale dell’umanità.

Quest’edizione si concentra sull’arte giapponese degli aquiloni, in onore del recente gemellaggio tra il Museo dell’Aquilone di Cervia e il Tako no Hakubutsukan di Tokyo, nonché per l’acquisizione di una collezione unica dall città di Nagoya. La mostra fa parte di “One Sky One World”, il programma autunnale del Festival Internazionale dell’Aquilone che si svolgerà dall’11 al 22 ottobre, culminando in un triplo appuntamento che esplorerà temi come la cultura degli aquiloni, pace e sostenibilità ambientale.

Il weekend inaugurale prevede diverse attività: domenica 13 ottobre si terrà una Parata per la Pace, con partenza da Piazza Garibaldi, seguita da un grande volo collettivo di aquiloni sulla spiaggia. Durante tutta la durata del festival, sono previsti laboratori di aquiloni per adulti e bambini, oltre a giochi per i più piccoli.

Il programma dettagliato per il 12 ottobre include laboratori e attività sulla spiaggia, la presentazione del libro “Un autunno caldo” di Andrea Fantini e un concerto tributo a Fabrizio de André. Fino al 22 ottobre, la mostra rimarrà aperta quotidianamente con visite guidate e laboratori didattici dedicati agli studenti.

L’ingresso alla mostra e agli eventi è gratuito e sono disponibili visite guidate su prenotazione. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile consultare il sito ufficiale di Artevento. La mostra è un’importante occasione per conoscere meglio la tradizione degli aquiloni giapponesi e il loro significato culturale, contribuendo a rafforzare legami interculturali e favorire la comprensione reciproca attraverso l’arte.