Il giovane sarebbe stato assassinato.

La morte di Eddine Essefi, un ragazzo di 19 anni, sembra assumerne i contorni di una violenza legata a un litigio o a una rissa. Il giovane è deceduto all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato soccorso da un’ambulanza in zona Barca. I carabinieri, coordinati dalla Procura, hanno scartato l’ipotesi di un abuso di alcol e considerano ora che possa essere stato ucciso a seguito di una colluttazione per futili motivi. Si ipotizza che esso sia caduto battendo la testa, dopo essere stato colpito e urtato con un motorino da altri due ragazzi.

Questa ricostruzione trova conferma nelle dichiarazioni della fidanzata di Essefi, presente sia al momento del decesso che nelle ore precedenti. L’autopsia sarà fondamentale per chiarire le cause della morte. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale contro ignoti.

In seguito all’episodio, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha contattato telefonicamente la parrocchia di Sant’Andrea della Barca, vicino al luogo del delitto, per esprimere la sua vicinanza alla comunità e ai conoscenti di Eddine Essefi. Questa vicinanza testimonia il coinvolgimento e la preoccupazione della comunità locale nel fronteggiare un evento tragico, che ha scosso non solo la famiglia della vittima, ma anche l’intera cittadinanza. La situazione rimane tesa, in attesa di ulteriori sviluppi dalle indagini e dall’autopsia.