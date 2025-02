Il giovane poeta Lorenzo Pataro: una vita spezzata a 27 anni

Lorenzo Pataro, giovane poeta di 27 anni originario di Laino Borgo, è morto improvvisamente la notte del 19 febbraio. La sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo della poesia e della cultura. Pataro si era fatto notare con la sua raccolta “Amuleti” (Ensemble, 2022), finalista al Premio Strega Poesia 2023 e al Premio Pontedilegno Poesia nell’anno successivo. Nato nel 1998 a Castrovillari, aveva iniziato a scrivere sin da giovane, esplorando i legami con la sua terra e le sue radici familiari. Il suo esordio avvenne con “Bruciare la sete” (2018), che gli assicurò riconoscimenti da parte della critica e del pubblico.

I suoi versi, carichi di umanità e malinconia, sono stati pubblicati su riviste come Atelier e Interno Poesia. Pataro collaborava anche con Il Foglio, contribuendo con analisi sulla realtà contemporanea, mantenendo però un carattere riservato e lontano dalle luci della ribalta. La sua morte ha generato commozione tra amici, colleghi e lettori, molti dei quali hanno espresso il loro dolore attraverso messaggi sui social media.

Poeti come Giuseppe Grattacaso e Franco Arminio hanno condiviso il loro affetto e il cordoglio per la perdita, lanciando un appello per continuare il suo impegno poetico. La perdita di Pataro è stata descritta come un’esperienza che lascia un senso di solitudine e disorientamento, sottolineando l’importanza della sua voce autentica nella poesia contemporanea. I lettori lo ricordano come una figura capace di toccare il cuore con i suoi versi, mentre alcuni si sono auspicaso di incontrarlo nuovamente nella dimensione poetica.