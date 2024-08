“Il giorno più bello della mia vita” la famosa coppia VIP dà il benvenuto al loro primo figlio

Gioia incontenibile per Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e orgoglio della Georgia. Il numero 77 azzurro è diventato papà per la prima volta, accogliendo nella sua vita il piccolo Damiane. Allo scoccare del 90° della prima partita di campionato contro l’Hellas Verona, Kvaratskhelia è volato in Georgia. Doveva essere al fianco della moglie Nitsa Tavadze, per sostenerla durante il parto imminente.

Fiocco azzurro per il giocatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia: è nato il primo figlio con la moglie Nitsa

A dare notizia, che ha subito scaldato i cuori dei tifosi partenopei, il cugino del calciatore, Darejan Kvaracxelia. Con un post su Facebook ha annunciato il lieto evento avvenuto a Tbilis, svelando anche il nome scelto per il neonato: Damiane.

“Si è aggiunta una persona al nostro cognome, è nato il figlio di Khvicha Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze”

Poco dopo, Khvicha e la moglie, non sono riusciti a contenere la gioia e, contrariamente alle loro abitudini, hanno condiviso la loro felicità sui social. L’attaccatnte del Napoli ha definito il 21 agosto 2024:

“Il giorno più bello della mia vita”.

Il 22enne calciatore georgiano aveva sposato la sua Nitsa Tavadze, 21enne studentessa di medicina, lo scorso ottobre, con una cerimonia tradizionale georgiana. La coppia, estremamente discreta, non aveva mai reso pubblici i dettagli della loro storia d’amore. Iniziata ufficialmente con il fidanzamento nel marzo 2023 e coronata dalle nozze nell’ottobre dello stesso anno.

La notizia dell’arrivo di Damiane ha subito fatto il giro del web, scatenando l’entusiasmo dei fan e della comunità calcistica. I neo genitori hanno così deciso di condividere la prima foto del piccolo, regalando un sorriso ai tantissimi tifosi che seguono con affetto Khvicha.

La nascita di Damiane è un nuovo capitolo nella vita del talentuoso bomber del Napoli. Ora, oltre a brillare sul campo, potrà godersi le gioie della paternità, circondato dall’amore della sua famiglia e dal supporto dei suoi sostenitori.

