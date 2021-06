Il 9 giugno 2020 le prime pagine di tutti i giornali aprivano con “il piano Colao”. Finalmente il comitato di esperti guidato dall’ex amministratore delegato di Vodafone per l’Europa, aveva consegnato al presidente del Consiglio il “piano per far ripartire l’Italia”. Qualcuno sottolineava il presunto gelo con cui Giuseppe Conte aveva accolto le 102 schede progettuali; altri osservavano che non se ne sarebbe fatto nulla di quelle proposte visto che stavano per partire gli attesi Stati Generali voluti dal premier in cerca di idee per il Recovery Plan; e lui, Vittorio Colao, in una intervista, mostrava di aver capito benissimo l’antifona perché diceva di considerare un successo se il governo avesse realizzato anche solo una quarantina di proposte.

E’ passato un anno, il governo è cambiato, due componenti di quella task force sono ministri (Enrico Giovannini e Roberto Cingolani) e Vittorio Colao ha assunto la guida del Dipartimento della presidenza del Consiglio con lui ribattezzato “per la Transizione Digitale”. Ho riletto quelle schede, che allora molti cestinarono in fretta, e ci ho trovato molte delle cose di cui si parla in questi giorni: il cloud della PA, la connettività a banda ultralarga per tutti a partire da scuola e ospedali, il superamento della burocrazia difensiva per cui il dirigente pubblico che non fa non corre alcun rischio. Era già tutto lì. Nei cestini della carta. A volte bisogna solo saper aspettare.

