Il gioco della pallacanestro può riflettere le questioni sociali, culturali, pol…

Il gioco della pallacanestro può riflettere le questioni sociali, culturali, politiche e professionali che affrontiamo quotidianamente? David Hollander pensa di sì e ci racconta come i modelli sociali connaturati al gioco, individualista contro collettivista, socialista contro capitalista, siano uno specchio della nostra società, rivelandoci cosa la pallacanestro può insegnarci sulla leadership, sul genere e la sessualità. Che abbiate giocato a pallacanestro tutta la vita, che vi siate innamorati di The Last Dance o che conosciate il basket solo da Space Jam, “Come il basket può salvare il mondo” vi darà una nuova prospettiva sulle cose e vi fornirà delle pratiche efficaci per diventare più resilienti, tolleranti e flessibili con voi stessi, con gli altri e con il mondo che vi circonda. In libreria e negli store online dal 18 aprile 🏀