Il gigantesco animale balla insieme alla ragazza: è un gioco pericoloso?

Spopola sul web il video che mostra un elefante intento a ballare insieme a una ragazza: l’animale e la giovane vanno a un ritmo perfetto.

Gli atteggiamenti degli animali, ormai è risaputo, sono così sorprendenti da lasciare chi li osserva stupito e meravigliato. Così è accaduto a una ragazza indiana, Vaishnavi Naik, che pochi giorni fa in un parco faunistico ha avuto l’occasione di ballare insieme a un “cavaliere” davvero particolare: un elefante. Il pachiderma, ospite della riserva nazionale, ha iniziato a imitare i passi di danza della giovane, muovendosi incredibilmente a ritmo di musica.

L’elefante balla insieme alla ragazza: il suo ritmo musicale è incredibile

Il video è stato condiviso sul profilo Instagram dalla stessa ragazza, sul proprio account social @beingnavi90, facendo in pochissimi giorni il giro del mondo e totalizzando milioni e milioni di visualizzazioni.

Vaishnavi Naik, che vive a Pune (una suddivisione dell’India capoluogo del distretto di Pune nello stato federato del Maharashtra in India), era in visita al Jim Corbett National Park dell’Uttarakhand, un parco nazionale indiano situato nel distretto di Nainital nello stato dell’Uttarakhand e primo parco nazionale in India istituito nel 1936 che ospita migliaia di specie diverse di animali. Arrivata nei pressi di una struttura la ragazza si è avvicinata a un elefante. Così Vaishnavi Naik ha scritto nella didascalia al video condiviso su Instagram: «He literally danced with me…» (tradotto in italiano: «Sta letteralmente danzando con me»).

Il filmato mostra l’elefante che, a distanza di pochi metri dalla ragazza indiana, ha iniziato a seguire le mosse della giovane che stava ballando. Il pachiderma seguiva le oscillazioni in entrambe le direzioni di Vaishnavi Naik, dondolando sia il corpo sia la testa da un lato e dall’altro e muovendo a ritmo la proboscide da sinistra a destra. Il video è diventato virale subito dopo la condivisione, raggiungendo quasi due milioni di visualizzazioni. Come accade spesso in occasione della condivisione di immagini che hanno per protagonisti animali tenuti in cattività, anche questo video ha aperto un serrato dibattito sui social network, dividendo gli utenti del web tra coloro che sono rimasti affascinati dal comportamento dell’elefante e coloro invece che hanno riconosciuto nell’atteggiamento dell’animale solo sofferenza e sottomissione.

Diversi utenti sono stati concordi nel riconoscere che il movimento oscillante dell’elefante è «il risultato di anni di abusi e solitudine. È una condizione psicologica dimostrata da altri animali come gli orsi: è triste conoscere il loro passato doloroso e l’agonia che hanno dovuto attraversare». In molti hanno descritto il comportamento dell’elefante con il termine “zoochosis“, che indica una condizione psicologica in cui gli animali tenuti in cattività iniziano a mostrare comportamenti altamente ripetitivi quali appunto il roteare e il torcere del collo, l’oscillare della testa, l’ondeggiare e il dondolarsi avanti e indietro.

Gli Elephantidae (secondo la classificazione di Gray del 1821) sono una famiglia di mammiferi dotati di proboscide che comprende tre specie viventi, comunemente note come elefanti: l’elefante asiatico (Elephas maximus), l’elefante africano di savana (Loxodonta africana) e l’elefante africano di foresta (Loxodonta cyclotis). L’elefante asiatico (come quello protagonista del video condiviso su Instagram) ha una struttura complessiva simile a quella dell’elefante africano, ma con alcune differenze morfologiche: oltre alle minori dimensioni, sono evidenti le differenze nella forma del cranio e la minore dimensione delle orecchie. Considerati tra le specie a rischio di estinzione perché minacciati dalla distruzione del loro habitat e dal bracconaggio, sono molti gli elefanti che vivono in cattività. Nel caso del pachiderma che segue i passi di danza della ragazza non si è sicuri però che l’animale non sia libero. Si trova infatti all’interno della riserva indiana nazionale, dove gli animali dovrebbero vivere protetti ma in libertà: forse la sua presenza nei pressi della struttura dove si trovava la giovane può essere riconducibile a un periodo di convalescenza. Quasi sicuramente, comunque, i movimenti dell’animale sono spontanei e sono frutto dell‘imitazione dei passi di danza che la ragazza di fronte a lui stava compiendo. (di Elisabetta Guglielmi)

