Il Giardino del merlo sulle rive del Lago di Como

Tra Musso e Dongo, sulla sponda occidentale del Lago di Como, si trova il Giardino del Merlo, un’oasi di bellezza poco conosciuta. Nato nel XIX secolo come parco romantico dal marchese Manzi, il giardino è un luogo ideale per passeggiate tranquille, caratterizzato da sentieri immersi nel verde, terrazzamenti panoramici, gallerie nella roccia e scalinate. Il giardino, recentemente restaurato dopo anni di abbandono, offre scorci unici e una vegetazione variegata.

Il percorso, pur non essendo lungo, presenta dislivelli e scalinate, rendendo consigliato l’uso di calzature comode. Le terrazze panoramiche regalano viste mozzafiato sul lago e sulle montagne circostanti, mentre le gallerie e le grotte creano un’atmosfera misteriosa, arricchita da piante mediterranee ed esotiche che prosperano grazie al microclima favorevole.

Nei dintorni del Giardino del Merlo si possono visitare Musso, con il suo lungolago e le rovine del Castello di Musso, e Dongo, conosciuto per il suo importante ruolo durante la Seconda Guerra Mondiale e sede del Museo della Fine della Guerra. Un’altra attrazione è la Greenway del Lago, un sentiero panoramico che attraversa alcuni dei borghi più affascinanti della zona.

Il Giardino del Merlo è accessibile in auto, con una passeggiata dal centro di Musso, oppure in battello da Dongo. In autobus, le linee collegano Como e Menaggio a Musso e Dongo. Questo giardino è un angolo nascosto del Lago di Como che merita di essere scoperto, dove la natura e la storia si fondono in una cornice di emozioni uniche.