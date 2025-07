Il Giardino del Centro: un mese di viaggi e cultura a Oristano

Il Giardino del Centro Servizi Culturali di Oristano si prepara ad accogliere la quindicesima edizione de “Il Giardino del Centro”. Questo evento trasformativo, che avrà luogo nel mese di luglio, esplorerà il tema “Viaggi e spostaMenti”, creando uno spazio interattivo ricco di incontri e racconti.

Dal 1° al 31 luglio, ogni sera alle 21, il giardino di via Carpaccio 9 si trasformerà in un punto d’incontro culturale. Saranno proposti dieci eventi che uniscono cinema, testimonianze, musica e presentazioni di libri. Il programma include proiezioni di film come “Il bambino che scoprì il mondo” e “Non dirmi che hai paura”, oltre a discussioni su argomenti rilevanti, dal patrimonio culturale italiano alle esperienze di vita in contesti internazionali, come il Sud Sudan e Gaza.

Tra gli ospiti di quest’edizione figurano scrittori, musicisti e relatori che guideranno il pubblico in un viaggio attraverso storie e problematiche globali. Inoltre, il festival Dromos, che fa tappa al giardino, presenterà la rassegna “The faces of hope” con concerti e film che esplorano temi di speranza e resilienza.

Il giardino, abbellito grazie al lavoro di volontari, accoglierà i partecipanti in un’atmosfera stimolante. Gli eventi si svolgeranno all’aperto, offrendo un’occasione unica per immergersi in riflessioni culturali e artistiche.