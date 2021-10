Udienza aggiornata al prossimo 25 novembre e una lista di 200 testimoni da ascoltare. Sarà lungo e complesso il nuovo processo per la morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza morto il 18 novembre del 1989 all’altezza di Roseto Capo Spulico. Sul banco degli imputati, un’unica persona. Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore, oggi accusata di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai motivi futili. In aula, ha ascoltato il giudice dettare il calendario delle prossime udienze e cassare i tentativi del suo legale di far morire il processo.

Per anni, proprio dando credito alle dichiarazioni della donna, la morte di Denis Bergamini è stata considerata un suicidio. È stata lei a raccontare che il giovane centrocampista del Cosenza si sarebbe lanciato sotto le ruote di un camion per farsi travolgere. E molti, se non troppi le hanno creduto.

La famiglia di Bergamini invece no. Soprattutto Donata, sorella gemella del calciatore, che nonostante due inchieste aperte e naufragate, non ha mai smesso di combattere, di ripetere che mai suo fratello si sarebbe suicidato, non ne avrebbe avuto motivo, né ragione. E l’ultima inchiesta della procura di Castrovillari le ha dato ragione.

Denis sarebbe stato vittima di un vero e proprio agguato. Secondo i magistrati, Bergamini sarebbe stato attirato con un tranello e narcotizzato, poi soffocato forse con la cintura di un’automobile, un sacchetto o una sciarpa, quindi collocato sull’asfalto per simulare un suicidio o un incidente. E ad ucciderlo sarebbe stata Isabella Internò, così patologicamente gelosa da non sopportare l’idea che lui potesse ricostruire la propria vita con un’altra o altrove. Dall’inchiesta è emerso come Internò, all’epoca giovanissima, poco più che maggiorenne, fosse arrivata persino a “nascondersi per spiare Denis quando rientrava a casa, di annusare i vestiti per accertarsi di eventuali profumi di altre donne, di sottoporlo a perquisizioni”, di come insultasse e aggredisse ogni donna con cui si relazionava. Tutti elementi in precedenza mai presi in considerazione

Fondamentali per arrivare ad una nuova lettura di quella morte che oggi si scopre delitto, sono stati i nuovi accertamenti per lungo tempo invocati dalla famiglia e disposti dalla procura di Castrovillari quando il caso è stato riaperto. Da lì è arrivata la prova, inconfutabile, che il ragazzo era morto prima di toccare l’asfalto. Che Denis era stato ammazzato.

Ecco perché nel corso del suo intervento l’avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia, ha parlato di “un procedimento dove si processa un altro processo”, scatenando le ire della difesa. “Capisco che il processo Cucchi – ha detto il legale – possa far paura al processo Bergamini, perché le tematiche medico-legali sono abbastanza simili. Nel processo Cucchi avevamo trovato un radiologo di fama internazionale ed è diventato un teste della Procura come oggi Fineschi (radiologo, autore dell’autopsia). Anche se qui, da un punto di vista medico legale, la verità è stata nascosta all’inizio di questa vicenda ma l’analogia non può che fare paura”. Anselmo è soddisfatto. “Siamo partiti con il piede giusto e adesso viaggiamo. A Donata Bergamini dico di stare tranquilla, di essere serena perché arriverà il suo momento. Ci misuriamo sui fatti e finalmente faremo questo processo”.

Dopo la lunghissima battaglia perché si riaprisse l’inchiesta, oggi Donata non era in aula. Per adesso, fanno sapere i suoi prossimi, seguirà il processo a distanza. Per la famiglia, era presente Denis Dalle Vacche, nipote del calciatore ucciso. E fuori, una delegazione di tifosi del Cosenza a sventolare bandiere, perché la curva Bergamini non lo ha mai dimenticato.