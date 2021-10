Trentadue anni non finiscono, ma cominciano oggi. Perché a Cosenza, questa mattina, inizierà il processo per quello che avevano fatto credere fosse un suicidio. E, invece, sembra proprio essere un omicidio. L’omicidio di Denis Bergamini, centrocampista del Cosenza di fine anni ’80, capelli biondi su una maglia rossoblù. Un cold case. Ma soprattutto una battaglia di verità e giustizia, di infinito amore e interminabili bugie, una battaglia condotta dal padre, la madre e dalla sorella gemella di Denis, Donata, che non hanno smesso mai di crederci anche quando accanto e dietro non era rimasto più nessuno.