“Il GFVip l’errore più grande della mia vita, Signorini mai più sentito”, lo sfogo di un’ex vippona

“Il GFVip è stato l’errore più grande della mia vita“, titola così l’ultima intervista che Alda D’Eusanio ha rilasciato al settimanale Vero.

Nel breve stralcio di intervista trapelata online si legge: “Con Alfonso Signorini ti sei più sentita?“; “No! Assolutamente no! Alfonso è uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore“. E ancora: “Il Grande Fratello aveva davvero oltrepassato il limite ma ci tengo a dire che non è che mettendo una giornalista si salva la situazione. La stessa cosa la fecero con me: mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e autorevolezza per poter alzare il livello della trasmissione“.

è uscita dai sotterranei per dire che con l’elfo non si sente più perché lui si schiera sempre dalla parte del vincitore e che il gfvip è stato l’errore più grande della sua vita, possiamo salutarla di nuovo perché continueremo a non rivederla per molto pic.twitter.com/Yt5UdSfPlS — Paola. (@Iperborea_) October 2, 2023

Alda D’Eusanio ha partecipato alla quinta edizione del GFVip restando in Casa circa una settimana. La giornalista è poi stata espulsa direttamente nel corso della settimana per una frase infelice detta su Laura Pausini che le è costata una querela con tanto di richiesta di risarcimento danni da 1 milione di euro.

Prima l’espulsione, poi la querela e infine l’allontanamento dalla tv: quello non è stato certo un bel periodo per la D’Eusanio, che infatti ha confessato di essere stata depressa. Adesso però la giornalista sta un po’ meglio: “Sono stata abbastanza male dopo quello che è accaduto. La verità è che ero depressa perché la cacciata è stata brutta. Dopo un anno mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio, però non è stato bello quello che ho passato“.