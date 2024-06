La settima edizione del GFVip continua a vivere a distanza di anni e questa volta grazie a uno scontro a distanza fra due protagonisti: Giovanni Ciacci e Nikita Pelizon. I due ex vipponi hanno (di nuovo) discusso sui social in seguito ad alcune dichiarazioni che la vincitrice ha rilasciato giorni fa a Tag24.

Nell’intervista rilasciata a Samantha Suriani, infatti, Nikita Pelizon ha parlato di bullismo indispettendo e non poco Giovanni Ciacci. “Pensavo che anche le edizioni passate fossero come quella che ho vissuto” – ha esordito Nikita – “dato che non l’avevo mai visto, perciò non mi aspettavo che non venissimo invitati più in alcun programma. Soprattutto perché, ammetto che evitare di dire parolacce per 7 mesi per dare l’esempio, nonostante il bullismo che vedevo, uscire e sentirmi dire che rientravo nella black list della settima edizione. First reaction? Shock! Ma va beh, la vita riserva sempre infinite sorprese”.

Il GFVip 7 continua a vivere grazie al nuovo litigio fra Ciacci e Nikita: “Basta c4zzate”

Una dichiarazione condannata da Giovanni Ciacci. “Sentir parlare ancora di bullismo del Grande Fratello. Basta! Imparate ad usare bene le parole. Se è stata un edizione orribile è grazie anche a queste parole buttate lì a caso come ‘il bullismo che vedevo’. Il bullismo è una cosa seria e basta giocarci per avere titoli. Attenzione a distruggere la gente. Meditate grazie e basta c4zzate, tanto la verità verrà fuori“.

Nel post lo stylist ha taggato la Pelizon che ha così replicato: “Ti sei sentito chiamato in causa? Sennò non me lo spiego. Detto ciò, a me sembrava di stare alle scuole con i bulletti, le cheerleader, il quarterback, il coach stratega e avanti così… Poi tu mi sembra ci sia stato un mese(?), io l’ho vissuta dal giorno 1 all’ultimo, totale 6 mesi… direi che abbiamo esperienze e feed totalmente diversi. Detto ciò, se vedo uno piangere a terra, vado a confortarlo. Un abbraccio, buona vita 💫“.

La frecciatina finale su Marco Bellavia..