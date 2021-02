Il Grande Fratello è un reality show che da 20 anni attira a sé critiche e polemiche.

L’ultima (in ordine cronologico) è quella scatenata da Roberta Bruzzone che fra le pagine del Fatto Quotidiano ha parlato di programma che non dovrebbe secondo lei neanche essere trasmesso perché stiamo vivendo in un “contesto di grande depressione e crisi come quello che stiamo vivendo, non dovrebbe andare proprio in onda“.

“Sono sconcertata. Faccio fatica a pensare che l’editore non sia consapevole di cosa stia accadendo in quel determinato programma che così facendo scatena dinamiche pericolose” – ha dichiarato la Bruzzone in merito alla squalifica di Alda D’Eusanio – “Trovo che l’aspetto sconcertante di questa vicenda sia il fatto che ci si metta a fare una discussione di questo genere, toccando aspetti delicatissimi su un tema importante, come quello della violenza sulle donne, per gettare un’ombra terribile su una persona. […] Non si può in un contesto come quello del ‘Grande Fratello Vip’ trattare con questa leggerezza temi delicati, parlo anche in generale”.

Roberta Bruzzone ha poi continuato: