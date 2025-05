Il Gf con Taricone: Un Nuovo Inizio

Cristina Plevani è la vincitrice storica del primo Grande Fratello, andato in onda 25 anni fa. Attualmente è un’istruttrice di nuoto e fitness, specializzata in hydro bike, e si dedica anche ad altre discipline sportive come il kickboxing. Lavora nel bresciano e mostra il suo entusiasmo per le attività sportive sui social media. In passato ha ricoperto lavori come cassiera e in un negozio di abbigliamento.

La sua celebre relazione con Pietro Taricone, che scomparve nel 2010, è un capitolo significativo della sua vita. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, diventando la prima coppia del reality. Nonostante il forte legame durante il programma, le loro strade si divisero dopo l’uscita. In un’intervista del 2020, Cristina ha descritto Pietro come una figura dominante e ha espresso la sua fragilità, sottolineando che sperava di rimanere almeno amici, ma non accadde.

Cristina ha recentemente espresso le sue opinioni su Alfonso Signorini, il conduttore del Grande Fratello Vip, ritenendolo parziale nel trattamento dei concorrenti. Ha criticato la sua gestione, affermando che dava l’impressione di privilegiare alcuni partecipanti. Sebbene avesse dovuto partecipare al Grande Fratello Vip nel 2018, la trattativa è saltata. Tuttavia, ora è pronta per un nuovo capitolo della sua carriera televisiva, partecipando a L’Isola dei Famosi. La sua presenza nella televisione italiana continua a suscitare interesse e curiosità tra i fan.