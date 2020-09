“Ma io queste cose non le ho mai fatte, non so neanche cosa vogliano dire questi termini”. Sono ragazzine, alcune minorenni, altre poco più che maggiorenni, quelle che Giuseppe Schiavone, 35 anni, di Castellamonte, adescava attraverso Facebook con l’intento di farle prostituire attraverso annunci online. Un’attività che gli ha procurato una condanna a 15 anni di carcere, pronunciata dal tribunale di Ivrea.

Una sentenza per induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione che rivela non solo la gravità delle accuse che avevano mosso le pm Alessandra Provazza e Chiara Molinari, ma anche il modo subdolo con cui le ragazze venivano adescate. Una volta finite nell’orbita di Schiavone, allontanarsi era impossibile e un passo alla volta venivano trascinate in un mondo in cui non avrebbero pensato di finire. E in cui sono precipitate catturate con l’inganno e facendo leva sul brutto periodo che molte di loro stavano passando, tra uso di sostanze e difficoltà in famiglia. “Ho bisogno di soldi, ho proprio fame. Neanche mio padre non ha soldi”, scriveva una ragazza nelle lunghe conversazioni in chat con il suo sfruttatore che in realtà si approcciava alle ragazzine attraverso il falso profilo di una donna, “Elenoir Antonacci”.

Le ragazze venivano adescate su Facebook

Pensando di parlare con lei, le giovani si aprivano, raccontavano di sé, della scuola, del periodo che stavano attraversando e così arrivava la prima proposta, quella di vendere della biancheria intima usata attraverso annunci su alcuni portali e fare delle foto con questi indumenti. Schiavone dava istruzioni alle ragazze: “Mettiti le scarpe da ginnastica e i calzini per fare le foto”, suggerendo pose e inquadrature. “Ma io non sono capace a fare scatti sexy”, si imbarazzavano le giovani donne, che chiedevano di togliere dalle foto tatuaggi e elementi che facessero riconoscere le loro camerette. Di lì, poi, arrivava la richiesta di incontrare dei clienti.

Una rete di incontri che Schiavone riusciva a gestire da Castellamonte attraverso internet nonostante le ragazze vivessero anche molto lontano, in altre regioni. “Queste cose le faccio a malapena con il mio ragazzo”, provava a resistere una ragazza. “Ma queste non sono corna, è lavoro”, replicava Schiavone, che le istruiva anche sul significato di termini che indicavano pratiche sessuali sconosciute alle baby prostitute. “Tu fai anche la schiava? Ce ne sono tante di richieste…”, insisteva Schiavone, che spiegava anche alle ragazze come comportarsi se fossero incappate in un controllo delle forze dell’ordine, visto che alcune erano minorenni.

La faceva facile Schiavone, ma poi agli incontri ci andavano loro e sono state loro, una volta interrogate dagli investigatori, a rivelare i comportamenti violenti di alcuni clienti e anche il fatto che, per prestazioni pagate 100 euro dagli uomini con cui si incontravano, Schiavone ne desse alle ragazze appena 10. Qualche volta Schiavone aveva parlato con le ragazze fingendo di essere “Manuel”, ovvero il fidanzato della inesistente “Elenoir”. “Mi fa schifo avere rapporti con sconosciuti – aveva detto una delle vittime in aula – Ma non riesco a uscire da questa situazione. Questo Manuel sta gestendo la mia vita”.





Fonte