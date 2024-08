Il gesto shock del rapper lascia tutti allibiti valanga di polemiche nonostante il nobile gesto

In alcuni casi anche gesti indiscutibilmente nobili possono essere presi di mira, gesti che per alcuni possono avere conseguenze disastrose come quello che ha riguardato uno dei rapper più popolari del momento ed un animaletto non proprio comune.

Il rapper in questa estate tra lavoro e vacanza si è ritrovato in Sardegna dove in un ristorante locale stava per concedersi uno dei piatti più prelibati per antonomasia, se non fosse stato per il fatto che l’animale in questione era tenuto vivo in un acquario ed ha smosso qualcosa nei sentimenti del ragazzo. Per chi non lo avesse capito stiamo parlando di un’aragosta, una vera prelibatezza che però non è finita in pentola, il suo destino è infatti stato ben diverso, o almeno questo è quello che si spera viste le polemiche generate da quel che è accaduto dopo.

“Mi ha guardato negli occhi e non sono riuscito a mangiarla”: Il gesto di Salmo ha pero scatenato il putiferio!

Sul web si sa, ognuno dice la sua e, soprattutto quando si parla di un personaggio pubblico, spesso è difficile mettere d’accordo tutti. È così che il gesto del rapper, un’azione senza dubbio fatta con le migliori intenzioni, è divenuto l’imput per un dibattito che va ormai avanti da giorni.

Trovatosi davanti al crostacei, pronto per divenire il piatto forte del giorno, il rapper ha deciso di uscire ancora dagli schemi e comprarlo per ridargli la libertà. È così che l’animale è stato portato in spiaggia e tra le onde e l’acqua cristallina ha riconquistato il mare, un gesto simbolico e degno di encomio, ma allora dove nasce la polemica?

Ebbene, nonostante la nobiltà, ripetiamo, del gesto, sono in molti a non aver visto un brillante futuro per l’animale, considerato di allevamento e quindi inabile nel poter provvedere al suo sostentamento o alla sua difesa. Le aragoste, infatti, non sono di certo un piatto prelibato solo per l’uomo, i predatori in attesa di poter assaggiare le carni delicate di questo crostaceo sono tantissimi e senza dubbio senza mettere in pratica meccanismi di difesa frutto dell’esperienza in mare le chance di sopravvivenza non sono molte.

Una domanda però è lecito porsi, ovvero se finire in pentola sarebbe stata una fine migliore per l’animale, ma sicuramente la risposta la conosciamo tutti. Anche se per qualche giorno di libertà soltanto, infatti, vivere una vita libera nel mare che è la sua vera casa ne vale senza dubbio la pena, sarà poi il destino a decidere cosa accadrà, il gesto del rapper resta comunque nobile, anche perché in pochi sanno che le aragoste sono animali estremamente longevi e dunque chissà, ci piace sperare che la fortunata protagonista di questa storia sia invece arrivata tra le sue simili, che abbondano nel mare di Sardegna, e che possa adesso sperimentare quella vita vera che gli era stata sottratta.