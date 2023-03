il gesto inquietante diventa virale video

Un video condiviso su TikTok mostra una cagnolina mentre sorride in un modo insolito: il suo inquietante sorriso incute terrore e diventa virale.

Come sanno bene gli attori del grande schermo, il modo di sorridere è il segreto del successo: un bel sorriso attira l’attenzione ed è in grado di attrarre, rasserenare, divertire o mettere gli altri a proprio agio. Forse però anche un sorriso particolare e quasi “inquietante” può regalare fama e notorietà a chi lo sfoggia. Così è accaduto a una cagnolina di nome Lizzie: un video che la ritrae mentre sorride in modo insolito è stato condiviso sui social network, ricevendo cinque milioni di visualizzazioni e diventando in breve tempo virale.

Un inquietante sorriso diventato virale: il video della cagnolina che ha spaventato il web

Lizzie è una cucciola appartenente alla razza nota come xoloitzcuintle o “cane nudo messicano”. I cani di questa razza sono dolci e allegri; hanno un musetto allungato e appuntito, il collo magro e arcuato e le orecchie spesso erette. Proprio per la loro conformazione fisica, alcune delle loro espressioni possono apparire particolari e simpatiche, come è accaduto a Lizzie il cui “sorriso” è diventato virale sul web.

Ti potrebbe interessare anche >>> Rimane a casa per tre giorni senza di loro: imperdibile la reazione al rientro – VIDEO

Come affermano gli studiosi, i cani in realtà sono privi della muscolatura idonea per esprimere un sorriso. Le persone tendono ad attribuire significati umani a segnali della comunicazione dei cani che possono ricordare espressioni umane. Quello che è meglio definibile come un “sogghigno” è in realtà un atteggiamento assunto dai cani che lasciano scoperti i denti come gesto per catturare la benevolenza di chi gli sta di fronte. Nel caso specifico di Lizzie, ogni volta che la sua umana la chiama la cagnolina reagisce alzando gli angoli della bocca tirando fuori la lingua. Il filmato della durata di pochi secondi, che la ritrae mentre compie questo gesto, ha ricevuto cinque milioni e mezzo di visualizzazioni in poche ore, così come gli altri filmati che hanno per protagonista la cagnolina che hanno ricevuto migliaia di condivisioni.

@whyamianadult the face I see in my nightmares 😂 #doglover #dogs #dogsoftiktok #dog #deafdog #deafdogsoftiktok ♬ original sound – Kaya and the gang

@whyamianadult try waking up to this face at 3 am lol #doglover #dogs #dogsoftiktok #dog #deafdogsoftiktok #deafdog ♬ original sound – Bluey Clips + Full Episodes

@whyamianadult She ready to fight some of yall 😂😂 #deafdog #deafdogsoftiktok #dog #dogsoftiktok #dogs #doglover #humor #funny ♬ Mind Yo Business – Lakeyah

A corredo del video, l’umana di Lizzie ha posto il titoletto: «The face I see in my nightmares» (tradotto in italiano: «il viso che vedo nei miei incubi»). Migliaia di persone hanno commentato descrivendo il sorriso della cagnolina come il più inquietante mai visto. In realtà ciò che contribuisce a rendere “terrificante” (se così lo si può definire) il muso della cucciola è l’ambientazione che fa da corredo alle immagini: il divano nero sul quale risaltano per contrasto tre inquietanti scheletri (uno coperto da Lizzie) posti proprio dietro alla testa della cucciola e le ombre allungate dalla luce dei lampadari della casa contribuiscono a creare un’atmosfera quasi lugubre. In ogni caso Lizzie ha un modo tutto suo per sorridere ed è riuscita ad attirare l’attenzione di oltre cinque milioni di persone. (di Elisabetta Guglielmi)