il gesto di un uomo lascia tutti spiazzati

Tre gattini appena nati vengono abbandonati in un parco: l’inatteso gesto di un uomo si rivela poco dopo un prezioso spunto di riflessione.

La meravigliosa scena di un uomo che ha deciso di salvare la vita a 3 gatti appena nati dopo essere stati abbandonati a se stessi all’interno di un parco della città ha attirato la mia attenzione in queste ore. Indagando sul suo ritrovamento ho scoperto che l’uomo non si è limitato a salvare la vita soltanto a questi 3 gattini in cerca di un rifugio, ma anche di un’intera comunità di gatti di cui si occupa quotidianamente e di cui racconta la loro vita tramite il profilo TikTok di @animalrescue.

Abbandonati appena nati: il gesto di un uomo diventa spunto di riflessione

Quel che stupisce nel filmato riassuntivo (vedi sotto) di circa 2.14 minuti è che l’uomo non solo si avvicina ai gatti e offre loro delle tacite rassicurazioni, qualche carezza e un piccolo snack, ma li invita a partecipare – da quel momento in poi – a un condiviso banchetto con altri moltissimi gatti senza casa.

La comunità di gatti – germogliata grazie a quest’uomo generoso di cui purtroppo non si conosce ancora il nome – riceve il suo aiuto ogni giorno. L’uomo porta loro del cibo, per ciascun gatto rimasto senza una casa né una famiglia, e sembra inoltre riuscire a rafforzare il legame e la solidarietà fra tutti gli esemplari che fanno parte di questa felina e sempre più colorata e numerosa combriccola.

Degli altri teneri gattini – come si nota al minuto 1.22 del video – sono stati tratti in salvo dall’uomo mentre si trovavano anch’essi rannicchiati gli uni contro gli altri a una fermata dell’autobus. Dalla mappa che si scorge parzialmente dalla visione si presume che possa trattarsi della fermata di una città europea o degli Stati Uniti.

I gattini abbandonati appena nati svelano l’esistenza di un’intera comunità

In seguito alla contestazione sulle multe per chi sfama i gatti randagi, questo episodio – e la sua testimonianza su TikTok – avrebbe rappresentato per molti utenti un profondo spunto di riflessione sulle condizioni dei gatti senza dimora che popolano le strade cittadine e su quelle che potrebbero essere le infinite possibilità di aiutarli nelle loro difficoltà.

Oltre al banchetto sulla grande tavola imbandita, molti gatti si ritrovano – grazie all’uomo – anche sul lungomare per mangiare insieme sul muretto che separa gli scogli della località dalla strada.

@animalrecue The man feeds stray cats every day #cat #catsoftiktok #cats #kitten #kittensoftiktok #animals #animalsoftiktok #animalrescue ♬ original sound – Animal Rescue

L’esperienza di questa notizia su TikTok si conclude con il commento spassionato di un utente, il quale afferma: “è meglio che non mi capiti. Li porterei tutti a casa“.