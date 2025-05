Il Gesto Della Cugina Che Sorprende Tutti: Scopri Perché!

Nuove rivelazioni sul delitto di Garlasco coinvolgono Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, assassinata il 13 agosto 2007. Una testimone ha dichiarato che Stefania esprimeva rancore nei confronti della vittima, contraddicendo le affermazioni di un “rapporto splendido”. Paola Cappa, sorella di Stefania, ha rivelato alla trasmissione Le Iene che svelerà ulteriori dettagli a pagamento, attirando l’attenzione degli inquirenti.

La testimone, una donna di 48 anni, ha contattato la Procura tramite l’avvocato Stefano Benvenuto, dichiarando che Stefania non nutriva affetto per Chiara e la disprezzava. Secondo la testimone, Stefania ha detto: “Adesso che è morta tutti a dire che è buona… Non è buona e non è bella”. Inoltre, ha riferito che Stefania si sarebbe mostrata compiaciuta davanti ai giornalisti al cimitero, alimentando ulteriori sospetti.

Recentemente, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio—ri-indagato nel caso—ha dichiarato che Chiara avrebbe litigato con una cugina il giorno prima dell’omicidio, riportando nuovamente l’attenzione su Stefania. Tuttavia, una presunta testimone di questo litigio ha smentito di aver assistito all’evento. Inoltre, si è appreso che qualcuno ha visto Stefania in stato confusionale con un borsone pesante subito dopo il delitto, dettaglio che potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini. Il caso continua a svilupparsi con nuove rivelazioni che potrebbero influenzare il corso delle indagini.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.bigodino.it