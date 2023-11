il gesto del giovane calciatore

Quando si dice che un cane è come un membro della famiglia è tutto vero e per proteggere il cucciolo un giovane calciatore perde la gamba.

Un quattro zampe non è solamente un animale da compagnia per i membri della famiglia. Alcuni potrebbero anche considerarli in questo modo, ma per alcune persone un animale domestico è come un membro effettivo del nucleo familiare, tanto che si farebbe di tutto per tenerlo al sicuro. La notizia di un giovane ragazzo ha fatto commuovere tutto il web poiché ha rischiato la vita per salvare il suo amato cane. La scena dell’incidente è stata ripresa dalle telecamere di di sorveglianza, diventando virale.

Giovane calciatore perde la gamba per salvare il suo cane: impresa eroica virale

Il suo nome è David Gonzalez ed è un giovane calciatore colombiano di 19 anni che ha rischiato la vita per salvare il suo cane che stava per essere investito da un pick-up. Il video dell’incidente è stato diffuso sui social media ed è diventato virale.

Il calciatore ha messo a rischio la sua vita per salvare il suo cane: il ragazzo di 19 anni ha perso la gamba destra dopo essere stato travolto da un pick-up mentre cercava di prendere il suo animale domestico che era riuscito a sfuggirgli.

Un video postato dallo stesso David su TikTok, è diventato virale sui social network. Il ragazzo ha condivido la storia di come in pochi secondi la sua vita è cambiata, stravolgendola completamente. Nelle immagini si vede che il 19enne mentre dedicava parte della sua vita al calcio, in una squadra colombiana. Il suo sogno era proprio quello di diventare un calciatore professionista ma è stato colpito dal terribile incidente.

Nel video ha condiviso i momenti esatti in cui la sua vita è cambiata. Dopo le immagini di lui che gioca a calcio, si vede David che cammina tranquillamente con il suo cane sul marciapiede. Tuttavia, nel giro di pochi secondi, il suo cane ha raggiunto la strada dove stava passando un furgone.

David Gonzalez non ha esitato ad andare in soccorso del suo animale e gli è corso dietro per salvarlo dall’essere investito. Il cane è riuscito a salire sul marciapiede, ma il giovane no e ha ricevuto un forte impatto che gli ha fatto perdere una gamba.

Nonostante la difficile situazione che sta vivendo, David non si è arreso ed è riuscito a venire a patti con quanto accaduto e a riprendersi con successo. Sul suo account TikTok ha condiviso diversi video in cui mostra il suo processo di recupero e come, grazie alla terapia, ora possa alzarsi dalla sedia a rotelle e camminare con un sostegno.

Il giovane è stato anche criticato per aver portato il suo cane senza guinzaglio, ma ha poi chiarito che non lo stava portando a spasso senza guinzaglio, ma che il cane è riuscito a liberarsi e non è riuscito a fermarlo. David non incolpa il suo animale per l’accaduto e continua a dargli tanto amore, mostrandolo anche sui suoi social network.