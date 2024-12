Il Genoa ha un nuovo proprietario: accordo concluso

Il Genoa ha un nuovo proprietario: Dan Sucu, imprenditore rumeno che ha acquisito il club rossoblù da 777Partners. La notizia è stata ufficializzata dal Genoa attraverso un comunicato che illustra un aumento di capitale di 45.356.262 euro, di cui 5.356.262 euro a titolo gratuito e 40.000.000 euro a pagamento. Con l’approvazione dell’offerta presentata da Sucu, tramite un veicolo d’investimento, il noto imprenditore ha sottoscritto integralmente l’aumento di capitale, ottenendo una partecipazione del 77% nel Genoa CFC, mentre i soci precedenti rimangono in minoranza.

Dan Sucu è considerato una figura di spicco nel panorama economico internazionale, essendo presidente della Confederatia Patronala Concordia, l’equivalente di Confindustria in Romania. Il Genoa ha descritto la sua proposta come altamente strategica, in grado di fornire le risorse necessarie per rinforzare le ambizioni sportive del club. Sucu, nato a Bucarest nel 1963, è noto come fondatore di Mobexpert, il più grande marchio di arredamento in Romania, impiegando oltre 2.200 persone. È anche un investitore significativo nel settore immobiliare e, dal 2022, nel campo dei media, ricoprendo un ruolo chiave nel quotidiano economico Ziarul Financiar.

Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Sucu è appassionato di sport e già proprietario del club calcistico Rapid Bucarest, nel quale detiene il 90% delle quote. Ha investito nello sviluppo delle infrastrutture e dell’accademia giovanile della squadra, che attualmente conta circa 700 giovani atleti. Il suo approccio mira a valorizzare il calcio come strumento sociale per coinvogere ragazzi nello sport e promuovere valori quali inclusione e crescita personale.

Il passaggio di maggioranza segna un nuovo capitolo per il Genoa, il club più antico d’Italia, con la speranza che l’ingresso di Sucu porti stabilità economica e nuove opportunità di investimento per migliorare la squadra e le infrastrutture. Il club ha ringraziato i propri tifosi per il costante supporto, esprimendo fiducia nel futuro e nella possibilità che questa nuova fase consolidi il prestigio e le soddisfazioni, che il Genoa merita.