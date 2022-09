Il generatore di immagini virale Dall-e diventa accessibile per tutti

Finalmente il più famoso generatore di immagini di intelligenza artificiale Dall-e è diventato disponibile per tutti gli utenti di internet. Iscrivendosi si otterranno 50 crediti gratuiti, da usare i primi 30 giorni, e successivamente 15 crediti al mese. Si possono aggiungere 115 crediti pagando 15 dollari. Ogni credito corrisponde a una modifica effettuata sul programma. L’intelligenza artificiale di Dall-e è in grado di elaborare immagini semplicemente basandosi sulle indicazioni testuali dell’utente. Le immagini generate sempre in base alle indicazioni fornite possono poi nell’elaborazione assumere le fattezze di una foto realistica, dipinti ad olio, disegni a matita. Più si è specifici più il sistema reagisce precisamente. “La risposta degli utenti e degli artisti ci ha ispirato nel creare nuove funzionalità come Outpainting. Abbiamo migliorato i nostri sistemi di sicurezza, negli ultimi mesi, abbiamo rafforzato i filtri per respingere i tentativi di generare contenuti sessuali, violenti o che violano le nostre norme sui contenuti. Abbiamo creato nuove tecniche di rilevamento e risposta per fermare l’uso improprio”, scrive OpenAi.