Il gelato e le fresche novità di chef Fabio Tuccillo

In occasione della Giornata Mondiale del Cioccolato, tutte le fresche e golose novità dell’estate 2024

Comfort food, immancabile fine pasto o pausa golosa: c’è chi del cioccolato non può fare a meno, neanche un giorno all’anno, per la sottile sensazione di piacere che provoca a contatto con le papille gustative. E allora, perché “bandirlo” e in particolare nel periodo estivo?

Il Bakery chef Fabio Tuccillo, che con le sue originali creazioni artigianali incontra i gusti di una vastissima platea, ha ideato tre fresche novità per l’estate 2024, presentate in occasione della Giornata Mondiale del Cioccolato, che si celebra il 7 luglio.

Prima tra tutte il Tucci Stecco, il primo gelato ad entrare in bakery. Un mix perfetto di dolcezza, croccantezza e freschezza, che alla golosità del gelato alla nocciola e gianduja, con inserto di gelato alla Nutella, unisce la delicata glassa al cioccolato e granella di nocciole. In grado di rapire i sensi al primo assaggio.

A metà strada tra un gelato e una torta c’è poi la Cheescake alla Nutella su stecco. Comoda da gustare in ogni momento della giornata, anche a passeggio e ideale per chi ha voglia di una dolce pausa al cioccolato, leggera e realizzata con ingredienti di alta qualità. Deliziosa anche la variante al pistacchio, per gli amanti delle soft cake.

Tra i dolci freschi, perfetti per l’estate, ci sono infine i Marineve, dall’impasto soffice e delizioso, farciti con una crema pasticcera con ricotta zuccherata siciliana e glassati cioccolato fondente o al pistacchio. Una delizia da condividere e da gustare in un solo boccone.

La genuinità degli ingredienti e l’accuratezza nella lavorazione rendono le creazioni del Bakery chef Fabio Tuccillo adatte ad ogni stagione e con quel tocco in più che di freschezza e leggerezza, il cioccolato si conferma l’indiscusso protagonista anche nel periodo estivo.

www.tuccillobakery.it