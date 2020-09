Antonio Veneziani resta Il Gay Più Bello d’Italia: non è stato squalificato.

L’ex pasticcere di Bake Off Italia (ed ora star di OnlyFans) aveva rischiato di perdere il titolo di Il Gay Più Bello d’Italia ma alla fine il comitato organizzativo del concorso – dopo un ritiro per deliberare durato addirittura più del previsto – ha votato all’unanimità per non squalificarlo e lasciargli la corona.

Ecco il comunicato:

“In questi giorni si è riunito il comitato organizzatore dell’edizione 2020 de “Il gay più bello d’Italia”.

Dopo un’ampia e articolata discussione ha confermato, all’unanimità, la scelta della giuria di nominare Antonio Veneziani quale vincitore dell’edizione 2020. Siamo certi che la bufera mediatica che si è scatenata sia stata occasione di crescita e confronto per l’intera comunità lgbt.

Il comitato organizzatore sta contattando in queste ore diversi esponenti del mondo lgbt quali: Imma Battaglia, che ha già dato la sua disponibilità, Monica Cirinnà, Alessandro Zan. Questi avranno il compito di rappresentare punti di vista forse diversi da quelli che si estrapolano dai post e articoli del vincitore.

In sintesi abbiamo condiviso in pieno il motto: tutti gay, tutti diversi”.

Il Gay Più Bello d’Italia 2020 è e resta – come eletto a Torre del Lago circa due settimane fa – Antonio Veneziani.