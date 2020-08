La scorsa settimana Antonio Veneziani è stato incoronato Il Gay Più Bello d’Italia, ma ora sembrerebbe essere a rischio squalifica.

Nei prossimi giorni, infatti, il comitato organizzativo del concorso che si tiene ogni anno a Torre del Lago, in Toscana, si riunirà per valutare la loro posizione nei confronti del vincitore, che mai come quest’anno è stato al centro delle polemice.

Gay dichiarato, il 39enne Antonio Veneziani (con un passato da concorrente nel talent show Bake Off Italia), è infatti un noto volto di OnlyFans dove quotidianamente pubblica video espliciti dei propri incontri.

Ecco cosa si legge sul comunicato ufficiale:

“Il comitato organizzativo de IL GAY PIÙ BELLO D’ITALIA si riunirà in questi giorni per valutare la propria posizione nei confronti del vincitore del titolo 2020, al momento al centro di una bufera mediatica per le proprie dichiarazioni in merito a varie questioni delicate che colpiscono la nostra comunità! Ci dissociamo dalle dichiarazioni di Antonio Veneziani in quanto promotori di safe sex e forti sostenitori della legge sull’omotransfobia! Entro domenica vi renderemo partecipi della nostra decisione!”.

Antonio Veneziani verrà squalificato ed il titolo passerà quindi al secondo classificato?

Contattato dal sottoscritto il vincitore in carica si è detto “sconvolto da tutto ciò” e domattina uscirà una sua lunga intervista in cui racconta com’è stato vincere Il Gay Più Bello d’Italia nel pieno delle critiche mettendo (forse) a tacere ogni scandalo che l’ha coinvolto, dalle sue ideologie politiche al suo lavoro su OnlyFans.