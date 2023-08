Il Gay Più Bello d’Italia 2023: le prime parole del vincitore Alessandro Scalisi

Alessandro Scalisi è Il Gay Più Bello d’Italia 2023 e dodici ore dopo l’elezione avvenuta in quel di Torre del Lago è tornato sui social con i consueti ringraziamenti.

Alessandro Scalisi è Il Gay Più Bello d’Italia 2023 https://t.co/SDpjDlez5D — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 19, 2023

Ha speso belle parole per La Wanda Gastrica, presentatrice e organizzatrice del concorso (“Grazie mille a te che hai creduto fin da subito in me, non me l’aspettavo, grazie mille“); e anche per Alberto Nenna, vincitore uscente (“Fiero di essere il tuo successore, soprattutto per la persona pulita e bella che sei. Siamo molto simili e so che avrò una spalla su cui contare. Non c’è un ‘adesso ci sono io’, insieme porteremo avanti la nostra vittoria“).

Infine ha usato questa vittoria per fare pubblicamente coming out.

“Solo chi ama davvero e crede in se stesso potrà realizzare ciò che più aspira e crede, qualsiasi cosa essa sia. Volevo condividere con tutti un grandissimo traguardo in questo giorno molto importante, sia per il mio compleanno (+31) sia per questa inaspettata vincita. Per molti sarà una scoperta, per molti una gioia e in molti potranno criticarmi, ma ad oggi questo è il mio modo di fare un ufficiale coming out a tutti. Sono Il Gay Più Bello d’Italia 2023, ci ho creduto e ce l’ho fatta”.

Dalla pagina FB del concorso si legge che Scalisi:

“Si reputa una persona testarda e determinata come ha tatuato sul braccio in greco “non mollare mai” e il suo non mollare lo ha portato a vincere il titolo nazionale: “La bellezza di ogni singola persona non è quella esteriore, ma quella interiore. Quella che riesci a dimostrare e a guadagnarti piano piano.”

Insieme a lui sul podio si sono classificati Samuele Gattulli e Davide Colatriano.

Ecco il video dell’elezione:

E dato che vi voglio bene vi allego anche le foto del secondo e del terzo classificato.