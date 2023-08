Il Gay Più Bello d’Italia 2023, chi sono i concorrenti

A distanza di un anno dall’elezione di Alberto Nenna (alias “Alby Il Biondo”, sigh) sta per tornare il concorso Il Gay Più Bello d’Italia che si terrà come ogni anno a Torre del Lago, in Toscana.

A condurre l’evento sarà La Wanda Gastrica che solo qualche giorno fa ha presentato anche Miss Drag Queen Italia, che ha visto il trionfo Smiley Pairass, Miss Drag Queen Puglia, nonché ex vincitore proprio de Il Gay Più Bello d’Italia nel 2015.

Quest’anno il concorso vedrà sfilare 18 ragazzi. Fra loro: Davide, Gabriele, Giorgio, Leonardo, Marco, Marzio, Matteo, Matteo, Michael, Pietro, Riccardo, Samuele, Claudio, Paolo, Tony, Alessandro, Andrea e Andy.

Ovviamente alcuni sono già noti nell’ambiente LGBT+ che conta. Come non riconoscere Giorgio Boccassi, star di OnlyFans nonché ex volto del trono gay di Uomini & Donne. Oppure Paolo – il vincitore annunciato – che ha anche lui cercato il fidanzato in tv ma lo ha fatto a Nak3d Attraction Italia. Boccassi, in particolar modo, ha già partecipato a Il Gay Più Bello d’Italia dove non ha vinto ma ha conquistato il cuore di un ragazzo. Era il 2018.

Il Gay Più Bello d’Italia, esplode la passione fra due finalisti: Michele e Giorgio https://t.co/hNWJnzYKrF — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 16, 2023

A eleggere il vincitore dell’edizione 2023 sarà la giuria composta da Maraya Queen, il vincitore ancora in carica Alberto Nenna, il vincitore del 2016 Alessandro Falcinelli e un nutrito gruppo di sponsor. Presidente di giuria Angelo Perrone.

