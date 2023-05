Il gatto ti morde le mani? Bastano alcuni piccoli trucchi e smetterà di farlo

Se il tuo gatto ha una cattiva abitudine e ti morde le mani allora devi conoscere cosa serve per farlo smettere subito.

Ogni gatto ha una propria personalità e un proprio carattere. Quando si prende un gattino piccolo, molto dipende dall’educazione che gli viene data, ma nulla o poco si può fare per il suo istinto.

Infatti, ci sono gatti domestici molto buoni, sornioni, che non si muovono e non attaccano mai la persona che li accarezza. Al contrario, diversi gatti possono essere, invece, molto agitati e un po’ aggressivi.

Molte persone con un gatto si lamentano di una cosa: il gatto morde le mani, anche quando si gioca. È una cattiva abitudine che provoca inconvenienti fastidiosi sia nell’animale che nella persona.

Per evitare di far circolare i batteri, per evitare di essere perennemente coperti da graffi, bisogna capire perché i gatti si comportano così e poi intervenire per cercare di farli smettere.

Il gatto morde le mani: le cause di questo comportamento

Perché alcuni gatti mordono sempre? La causa è il loro istinto. Loro sono predatori e in quanto tali sono abituati ad attaccare. Tuttavia, con qualche piccola strategia possono essere educati.

In ogni caso, bisogna distinguere tra i morsi di un gattino e quelli di un gatto adulto. Un micino morde quando ha bisogno di qualcosa, cibo o di fare i suoi bisogni, inoltre, lo fa per curiosità e per studiare l’ambiente e gli accessori che lo circondano.

Il gatto adulto, invece, morde quando vuole comunicare qualcosa, se è stato abituato così da sempre oppure per segnalare che è infastidito da un comportamento della persona che sta interagendo con lui.

È molto importante capire le cause dei morsi in modo da poter agire di conseguenza e nel modo più giusto. L’educazione di un gatto è fondamentale nei primi mesi di vita, tuttavia, dovrà imparare a convivere con le persone per necessità, quindi, non è impossibile farlo smettere anche da adulto.

Come farlo smettere: la strategia più adatta

Per il gatto non c’è differenza tra mordere i giocattoli e gli accessori che hai preso per lui e mordere le tue dita. Ecco perché sei tu a dovergli insegnare che una cosa può farla e l’altra no.

Occorre giocare tanto con lui, lasciargli i suoi spazi, i suoi momenti in cui sfogare energia e aggressività. Se poi morde anche le tue dita, allora bisogna reagire con un sonoro “no” e poi fermarsi.

Incoraggiarlo a continuare è la mossa sbagliata. Così come lo è picchiarlo. Occorre, invece, fermarsi, alzare il tono della voce e interrompere il gioco allontanandosi. Lui capirà che è un comportamento che ti infastidisce e che non è opportuno fare.

Se si mette a mordere le mani, potresti anche distogliere la sua attenzione facendolo mordere i suoi giochi. Oppure potrebbe aiutare mettere qualcosa di molto amaro sulle dita.

In generale, la tecnica di allontanarsi quando sbaglia e premiarlo, invece, quando fa la cosa giusta, con un po’ di pazienza funziona sempre.