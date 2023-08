Il gatto ti lecca il naso? Ci sono almeno 7 motivi nascosti

Se il gatto ti lecca il naso può non esserci un solo motivo, ma ben sette motivi che vale la pena conoscere, ecco quali sono.

A volte un gatto ha dei comportamenti che per noi sono molto strani e non riusciamo a capirne il motivo. Siamo specie diverse ed è normale non capirsi fino in fondo. Accade da parte delle persone verso gli animali e accade anche da parte dei gatti verso gli umani.

Ad esempio, il gatto ti lecca il naso? Questo è uno dei tanti comportamenti che un gatto ha e che spesso una persona non riesce a spiegarsi bene. Perché lo fa? Che cosa sta pensando o che cosa sta cercando di fare? Forse le risposte le possiamo dare noi in questo articolo.

Ci rifaremo al parere degli esperti e vedremo come mai il gatto è portato a leccare il naso di una persona così come il suo viso in generale. I motivi sono diversi e li analizzeremo insieme.

Il gatto ti lecca il naso? I motivi di questo gesto

Ci sono almeno sette motivi per cui il gatto lecca il naso della sua persona preferita e possono essere sia positivi che negativi. Cerchiamo di scendere nel dettaglio.

1.Affetto

Chi ha un gatto sa perfettamente che questi piccoli pelosetti sono capaci di azioni davvero molto affettuose verso la persona che ritengono essere il loro punto di riferimento. Infatti, si possono vedere spesso vicino a quella persona, sentire fargli le fusa, mettere il loro odore su di loro e anche leccargli il naso. Lo fanno per dimostrare il loro affetto.

2.Preferenza

Può essere, invece, che tu abbia sudato e, quindi, che il tuo naso sia un po’ più salato rispetto alle altre parti del corpo. Quel sapore al gatto piace molto e, quindi, ti lecca per un suo gusto personale.

3.Socializza o marca il territorio

I gatti hanno un modo di salutare molto particolare ed è quello di avvicinare la testa e dare un colpetto col naso o con la fronte. Questo è il loro modo di dire “ciao”, “bentornato a casa” o “ti voglio bene anche io”. Inoltre, potrebbe voler leccare il naso o strusciarsi per lasciare su di te il suo odore e far capire agli altri che sei soltanto suo.

4.Igiene

Il gatto si pulisce, ma pulisce anche gli altri gatti che gli sono vicino. È un gesto di amore e di igiene per evitare all’altro animale delle malattie. Potrebbe farlo anche con una persona alla quale è molto legato. Vuole che sia pulito il più possibile per non ammalarsi.

5.Noia

Se il gatto non riceve abbastanza stimoli durante il giorno, potrebbe decidere di cercarli da solo e, quindi, leccarti il naso per vedere la tua reazione e per giocare con te.

6.Stress

Potrebbe accadere che il gesto di leccare il naso, soprattutto in modo compulsivo, derivi da uno stato psicologico di ansia e di forte stress. Questo, di solito, accade come conseguenza di qualche cambiamento importante nell’ambiente in cui vive. Leccarsi significa cercare di rilassarsi per lui, quindi, lo fa per cercare una soluzione al suo malessere.

7.Dolore

Se lui prova dolore potrebbe cercare di attirare la tua attenzione leccandoti o succhiandoti il naso. In questo caso, sarebbe opportuno portarlo dal veterinario per scoprire che cosa c’è che non va e per iniziare subito una terapia adeguata.