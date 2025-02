Il gatto si accovaccia sempre a pagnotta: ecco il motivo

Il gatto adotta frequentemente la posizione a pagnotta, un comportamento che ha diversi significati. Questa posa, in cui il micio si accoccola con le zampe nascoste sotto il corpo, rappresenta un linguaggio del corpo che comunica comfort, sicurezza e vigilanza. Anche in un ambiente sicuro, il gatto mantiene attivo il suo istinto di protezione, e questa posizione gli fornisce un senso di sicurezza, permettendogli di rilassarsi senza preoccupazioni. Accoccolarsi in questo modo è una preparazione al sonno profondo; il gatto si compatta, il respiro rallenta e le palpebre si abbassano. Talvolta può manifestare un leggero tremolio delle vibrisse o delle zampe mentre scivola in un sonno profondo.

Sebbene comprenda l’aspetto rilassato di questa postura, il gatto rimane comunque vigile. Il suo udito è sempre all’erta, pronto a reagire a qualsiasi rumore sospetto, mantenendo una sorta di riposo vigile anche in casa. La posizione a pagnotta è anche una forma di comunicazione non verbale: quando il gatto si accoccola vicino al proprietario, sta esprimendo fiducia e serenità. Al contrario, se mantiene una postura rigida, potrebbe rivelare uno stato di allerta.

Infine, rannicchiarsi aiuta i gatti a regolare la loro temperatura corporea. Nascondendo le zampe, riducono la superficie esposta all’aria e riescono a trattenere il calore, specialmente nei periodi freddi. Se noti il tuo gatto adottare spesso questa posizione, potrebbe cercare un luogo più caldo per riposare.