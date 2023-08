Il gatto scuote la testa? Individua la causa, potrebbe avere un problema

Se il tuo gatto scuote sempre la testa devi individuare la causa il prima possibile perché potrebbe avere un grave problema.

Spesso vediamo il nostro micio fare dei movimenti strani e particolari ai quali non sappiamo bene dare una spiegazione. Potremmo anche fraintenderli e questo accade perché pensiamo che il gatto ragioni come noi, ma non è così. È importante osservare il proprio gatto e capire le cause di alcuni comportamenti e gesti.

Ad esempio, se il gatto scuote la testa che cosa significa? Ad ogni piccolo segnale, come questo, bisogna interrogarsi sul significato perché potrebbe nascondere un problema. Individuare la causa è essenziale per poter intervenire subito.

La soluzione migliore è recarsi dal veterinario e descrivere il comportamento del nostro animale domestico, ma anche noi possiamo capire che cosa c’è che non va. Vediamo tutti i dettagli qui di seguito nell’articolo.

Il gatto scuote la testa: perché lo fa?

Se il gatto fa il gesto di scuotere la testa molto spesso, significa che c’è qualcosa che lo infastidisce e del quale vorrebbe liberarsi. È normale se lo fa una volta ogni tanto, ma se lo fa tante volte di seguito no.

La causa più frequente è la presenza di parassiti nelle orecchie. Di solito si tratta di piccoli acari che muovendosi provocano molto prurito al gatto e lui è portato a scuotere la testa oppure a grattarsi le orecchie in modo compulsivo. Non è così facile, però, liberarsi di questi piccoli esserini.

A complicare le cose c’è il fatto che ci sono diversi tipi di acari ed è difficile individuare quale sia la specie in questione perché molti sono invisibili ad occhio nudo. L’unica cosa da fare è andare dal veterinario, descrivere i sintomi e aspettare che l’esperto individui il parassita e come debellarlo dal corpo del micio.

Infatti, il veterinario ha degli strumenti, come il microscopio, in grado di individuare anche esserini che non sono visibili ad occhio nudo. I più comuni che si annidano nelle orecchie dei gatti sono gli Otodectes cynotis e sono piccoli e bianchi. Mai sottovalutarli perché a lungo andare possono creare gonfiore e infiammazione al condotto uditivo.

Niente paura, però. Una volta individuata la causa specifica, basta usare l’antiparassitario adeguato e in poco tempo gli ospiti sgraditi lasceranno in pace il gatto.

Altre cause

La presenza di acari nelle orecchie non è il solo motivo che può portare un gatto ad essere infastidito e a scuotere sempre la testa.

Potrebbe essere presente un’infiammazione dell’orecchio, l’otite. Questa patologia è causata da corpi estranei, polipi, batteri, malattie autoimmuni oppure reazioni allergiche. Se trascurata, però, potrebbe portare ad una patologia cronica e causare danno all’udito.

Come vedete, potrebbe essere un problema banale come un piccolo oggetto estraneo da estrarre in poco tempo senza nessuna conseguenza, ma potrebbe essere anche un problema grave per il quale l’intervento tempestivo è fondamentale.

Questo ci insegna che non si deve mai tralasciare o dare poco peso ad un gesto o ad un comportamento diverso dal solito del micio. E poi è sempre meglio fare dei controlli in più, che rischiare di aggravare un problema.